El modelo Viflip de reconversión de locales en viviendas se expande en Cantabria En la región, el grupo inmobiliario ya ha acometido seis proyectos y tiene otros siete en ejecución

Héctor Ruiz Santander Sábado, 18 de octubre 2025, 09:29 Comenta Compartir

El cada vez más agravado problema de la vivienda está alimentando nuevas formas de negocio. Soluciones inmobiliarias como la de Viflip, que lejos de ser una agencia al uso ha implantado en España un modelo diferente en el que se promueve una «asociación» con propietarios de inmuebles para reformar la propiedad y aumentar su valor y sus posibilidades de venta, sobre todo con proyectos para reconvertir locales en viviendas. El grupo, que nació en Madrid, ya tenía presencia en Cantabria desde hace cerca de cuatro años (desde hace dos con una oficina física en Santander, en San Fernando), pero cada vez goza de una mayor demanda.

El local del número 115 de la Calle Alta de Santander es un ejemplo. Hasta hace unos años, el espacio albergaba una tienda especializada en recuerdos de eventos pero tras unos años sin actividad se prepara ahora para una segunda vida, esta vez como vivienda. La empresa que está detrás es Viflip, con un negocio que difiere del habitual. La propuesta es la siguiente: el propietario del inmueble no debe pagar nada por el servicio, y es la empresa la que se encarga no solo de la remodelación para convertirlo en una vivienda, también se responsabiliza de los trámites para hacerlo posible y luego de las gestiones para su venta.

«Ofrecemos una asociación en la que el propietario no paga nada por la reforma, nosotros asumimos el coste y también la burocracia» Juan Carlos Castiblanco Responsable Viflip en Cantabria

«Por poner un ejemplo, si la propiedad tiene un valor de 100.000 euros, la reforma que acometemos nosotros supone una inversión de unos 40.000 euros y luego se cierra la venta por 180.000 euros, el dueño recupera sus 100.000, la empresa su inversión y los 40.000 euros restantes de ganancia se dividen por la mitad entre ambas partes». Lo explica Juan Carlos Castiblanco, responsable del proyecto Viflip en Cantabria.

De esta forma, explica, se presta un servicio más allá de una agencia inmobiliaria al uso en el que se busca ofrecer un mayor beneficio a los propietarios sin asumir gastos. «Es una asociación», insiste Castiblanco. Además, de esta forma, se evita a los dueños de los locales los trámites burocráticos ligados a este tipo de reformas, el diseño del proyecto también corre a cargo del equipo del grupo e igualmente la gestión de las licencias. No obstante, no todos los proyectos son aptos, y deben superar un estudio de viabilidad.

Implantación

En Cantabria comenzaron a operar hace tres años, y en ese tiempo se han ejecutado seis proyectos repartidos en diferentes partes de la región. Actualmente, hay siete en marcha, además del de la Calle Alta hay otro más en un local aledaño y otro en una vivienda, también en la misma vía. En Santander también se está reformando otro local en la calle José Escandón. Más allá de la capital, en Torrelavega se trabaja en dos locales y otro en Solares.

Con la actualización del espacio, «la vivienda a estrenar se vende más rápido», explica el responsable, que incide en que «tenemos un tiempo cerrado de obra y de comercialización, por lo que si se diera el caso de que no logramos vender tu propiedad en el tiempo acordado, que es de un año, nosotros perdemos nuestra inversión y el inmueble permanece en manos del propietario sin ningún coste». No obstante, incide en que «no suele suceder, incluso muchas son compradas antes de terminar la obra que estamos ejecutando».

Temas

Vivienda