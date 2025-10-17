El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El fundador de Mango, Isak Andic. E. P.

Los Mossos investigan ahora como homicidio la muerte del fundador de Mango

Centran sus pesquisas en su hijo Jonathan, quien deja así de ser testigo y deberá volver a declarar como imputado sobre el accidente de Isak Andic, a quien acompañaba haciendo senderismo cerca de un barranco en Barcelona

R. C.

Barcelona

Jueves, 16 de octubre 2025

Comenta

Vuelco en la investigación policial sobre la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, ocurrida el pasado 14 de diciembre al caer por un ... barranco en las Cuevas del Salnitre, en el municipio barcelonés de Collbató. En un principio se pensó que había sido un trágico accidente, pero ahora los Mossos no están nada seguros y por eso han decidido ampliar sus pesquisas hacia la hipótesis de que hubiera podido ser, en realidad, un homicidio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Buscan a un hombre de 52 años en una urbanización abandonada de Renedo de Piélagos
  2. 2

    Las pensiones subirán unos 35 euros al mes y elevarán el gasto en 10.000 millones en 2026
  3. 3 Arranca la rehabilitación del parque de Las Llamas con el cambio de las estructuras metálicas y de madera
  4. 4

    Nuevas imágenes del proyecto de El Sardinero explicadas por el responsable del estudio
  5. 5 Aparece un coche desvalijado y sin ruedas en La Carmencita de Torrelavega
  6. 6

    La undécima reunión fracasa y los docentes irán a la huelga
  7. 7 La plantilla de Nestlé cree que el recorte de 16.000 empleos no impactará en Cantabria
  8. 8 La plantilla de Nestlé cree que el recorte de 16.000 empleos no impactará en Cantabria
  9. 9 Pascual insiste en que «no se puede abrir expediente» a las cuatro condenadas por acoso
  10. 10

    Los vecinos: «La ordenanza aprueba, pero hay que adelantar el cierre a las 23.00 horas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los Mossos investigan ahora como homicidio la muerte del fundador de Mango

Los Mossos investigan ahora como homicidio la muerte del fundador de Mango