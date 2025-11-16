El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Juan Fernández y Stephanie Leger en el edificio Rada de Santa Cruz de Bezana, donde ocupan un puesto en el vivero de empresas.

Juan Fernández y Stephanie Leger en el edificio Rada de Santa Cruz de Bezana, donde ocupan un puesto en el vivero de empresas. H. Ruiz
Emprendimiento con acento cántabro

Un móvil para crecer seguros

Juan Fernández y Stephanie Leger | Minibile ·

El matrimonio ha convertido la app que desarrolló para poner límites a los dispositivos de sus hijos en un proyecto empresarial

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santander

Domingo, 16 de noviembre 2025, 08:10

Comenta

Todos los padres saben que con el acceso de sus hijos a su primer móvil vendrá un problema. Pero pocos son los que se lanzan ... a desarrollar una solución tecnológica desde cero. Y ese es el caso de Juan Fernández y Stephanie Leger, vecinos de Santa Cruz de Bezana, que directamente diseñaron un dispositivo que ofreciera un mayor tutelaje del consumo que iban a realizar sus hijos. Lejos de quedarse en una anécdota familiar, la maniobra ha terminado cogiendo forma como una iniciativa empresarial bajo el nombre MiniBile, una startup que se formalizó el pasado abril y con la que ya han vendido cerca de 500 dispositivos.

