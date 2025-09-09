El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Torre de red eléctrica en Bilbao efe

Colapso en la red: el 83% de los nudos de la red de distribución de electricidad está saturado

Este cuello de botella se ha traducido en una pérdida de inversiones de 60.000 millones por no poder atenderse las peticiones de conexión de la industria electrointensiva y los centros de datos

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 9 de septiembre 2025, 10:01

El 83,4% de las redes está completamente saturado en España. Esta es la fotografía que arroja el mapa de la capacidad disponible en esta ... infraestructura y que ha revelado este martes Aelec, la patronal que representa los intereses de Iberdrola y Endesa entre otras compañías, a instancias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y que se traduce en un embotellamiento sin precedentes «que impide conectar nueva demanda en esos nudos», ha informado la asociación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un ertzaina fuera de servicio salva la vida a un matrimonio en la playa de Ubiarco
  2. 2

    Las obras de los túneles de Torrelavega cortan un carril de la A-8 de lunes a viernes hasta noviembre
  3. 3

    El Ayuntamiento de Santander aprueba de forma inicial las obras de reconstrucción del Hotel París
  4. 4

    Tres aparatosas salidas de vía durante la madrugada en Santander, Saro y Arnuero
  5. 5

    Descubiertas 51 nasas ilegales y una red de un kilómetro en la bahía de Santoña
  6. 6

    La huelga marca el inicio del curso en Cantabria
  7. 7

    Dos años de cárcel para los cuatro hombres y la mujer que quemaron 34 vehículos
  8. 8

    El turismo coloca al comercio minorista de Cantabria ante uno de sus veranos más fértiles
  9. 9

    Se vende castillo medieval en Cuenca por 50.000 euros
  10. 10

    Los policías locales de Torrelavega rechazan la Medalla de Oro propuesta por el Ayuntamiento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Colapso en la red: el 83% de los nudos de la red de distribución de electricidad está saturado

Colapso en la red: el 83% de los nudos de la red de distribución de electricidad está saturado