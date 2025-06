La empresa tecnológica cántabra Acorde está en plena actualidad. No sólo porque la semana pasada consiguió hacerse con el Premio Pyme del Año 2025 de ... Cantabria. También está en el foco porque hace unos días se dio a conocer que el Ministerio de Industria y Turismo concedía a la compañía 360.000 euros del Perte Chip, con lo que su captación de fondos europeos alcanza ya los 2,4 millones de euros. A todo ello falta añadir que la empresa, que el pasado año cumplió su primer cuarto de siglo, es un referente internacional en radiofrecuencia de altas prestaciones para comunicaciones por satélite de aplicaciones aeroespaciales y de defensa, un sector este último que ha copado los titulares de todo el mundo esta semana con la decisión de la OTAN de elevar el gasto en defensa al 5% del PIB, aunque España no vaya a seguir el ritmo.

-¿Se veían con posibilidades para lograr el Premio Pyme del Año 2025 de Cantabria?

-La verdad es que no teníamos mucha visibilidad de quién más se había presentado y hay proyectos muy interesantes en Cantabria. Lógicamente cuando te presentas algo de esperanza tienes, pero ha sido una grata sorpresa.

-¿Qué supone para la empresa la victoria en el certamen?

-El objetivo es ganar visibilidad para hacer más atractivo la marca, para atraer talento. Históricamente las empresas de defensa han tenido poca exposición y estos premios hacen que sean más conocidas y que haya ingenieros que conozcan el proyecto.

-Acorde representará a la región en la fase nacional, ¿ahí también puede jugar buen papel?

-Hemos estado mirando y hay algunas provincias que todavía no tienen a sus ganadores, así que todavía falta información para hacerse una buena composición de lugar. Yo creo que va a depender de cuál sea el sector que prime. Nosotros esperamos que este año, en el que la defensa aparece como no tan denostada, sea una primera oportunidad para dar visibilidad a esta industria.

-Ya se llevaron el premio nacional Cepyme 2024 a la innovación tecnológica hace unos meses, ¿es buena señal?

-Desde luego. Fue una resolución que nos ha venido muy bien y que demuestra que los organizadores ya no tienen ningún reparo a la hora de poner en valor la innovación en el ámbito de la defensa aeroespacial, cosa que era impensable hace unos años.

-Acorde celebró sus primeros 25 años en 2024, ¿diría que está en su mejor momento?

-Sin duda. Por tecnología, por tamaño y a eso se une un contexto presupuestario que da muy buenas perspectivas al sector.

-¿Cuáles son esas perspectivas para la compañía?

-El principal hándicap que enfrentamos ahora mismo es encontrar talento, aunque nuestra plantilla está creciendo a doble dígito y esperamos mantenerlo en los próximos años. Por otro lado, estamos muy activos en grandes programas aeronáuticos y de constelaciones de baja órbita, que además tienen la fortuna de que, a diferencia de otro tipo de proyectos, son a muy largo plazo y tienes visibilidad de lo que vas a hacer en la siguiente década.

-Precisamente, en la gala del Premio Pyme del Año 2025 de Cantabria mencionó las dificultades para dar con talento y aseguró que falta cultura del sacrificio en las nuevas generaciones, ¿fue duro o justo?

-Es un hecho que las generaciones anteriores siempre ven a las siguientes menos sacrificadas, pasó con nuestros abuelos y nuestros padres y ahora es la misma sensación. Pero sí que es cierto que, comentando con varios sectores, los jóvenes priorizan cada vez más el disfrutar. No estoy diciendo que no haya individuos capaces, que los hay, pero antes había mucha más cantidad de gente con ganas de comprometerse.

-Además, Acorde tuvo su germen en la Universidad de Cantabria, entiendo que sigue habiendo un vínculo.

-Sí, nosotros colaboramos mucho, subcontratamos, siempre que podemos, áreas de investigación a la Universidad y damos charlas para que los alumnos de grado cursen máster e intentamos orientarles hacia las especializaciones que tienen aplicación. Pero, aún así, el número de matriculados en Teleco ha descendido mucho.

-En su discurso también hizo hincapié en que esta vía asegura una buena inserción laboral.

-Eso es, en una carrera tan transversal como es Telecomunicaciones, que tienes salidas tecnológicas en múltiples sectores, ahora mismo tienes garantizado que cuando te titules vas a tener proyectos interesantes a los que poder unirte.

-¿Cómo afronta que España se comprometa a gastar el 2% del PIB en defensa en lugar del 5% como exige la OTAN y Estados Unidos?

-En principio el documento que ha firmado España es que se compromete al 5%. Otra cosa es el calendario en el que lo vaya a conseguir. Cierto es que en el resto de países sí lo estamos notando, pero en España, de momento, lo que tenemos son unas declaraciones, pero el presupuesto todavía no está.

-¿Incrementar ese gasto es una oportunidad?

-Creo que en España hay muy buena tecnología en el ámbito aerospacial y de defensa y es una oportunidad de validarla internamente para exportarla. Algo que nosotros ya estamos haciendo porque Europa es donde están nuestros principales clientes; donde tenemos más dificultad es en Estados Unidos porque acceder a ciertos programas de desarrollo es muy complejo.

-¿En Acorde vieron venir que llegaría este momento en el que la Defensa pasaría a ocupar un lugar tan primordial?

-No. Nosotros pensábamos que la mejora y la evolución del desarrollo de la empresa pasaría por una evolución en el mercado de espacio. Nos ha cogido por sorpresa que el que haya cogido tanto potencial sea el de defensa. Así como en otros países como Francia o Estados Unidos la cultura de defensa está muy bien distribuida en la sociedad, en España no era el caso y no era previsible que un gobierno hiciese una apuesta por ello. Así que nosotros siempre hemos estado muy orientados a la parte de espacio relativa a defensa, pero es que ahora el tema de defensa sin espacio está cogiendo un volumen muy importante.

-Esta semana además se notificó que Acorde recibirá otros 360.000 euros del Perte Chip, con lo que la empresa ya suma 2,4 millones de euros en ayudas de fondos europeos, ¿sería inviable su actividad sin financiación pública?

-Sería más complicado poder arriesgar tanto en la I+D, a lo que nosotros dedicamos actualmente un 30% de la facturación. Todo lo que podamos contribuir en ese porcentaje con financiación pública lo que nos permite es ser más ambiciosos y probar tecnologías disruptivas.

-Desde su experiencia con este tipo de convocatorias de financiación pública, ¿es cierto que acarrea una carga burocrática difícil de gestionar?

-Nosotros ya tenemos mucha experiencia. Desde el principio hemos estado participando en proyectos europeos. Lo que sí notamos es que son muy lentas, así que hay proyectos donde no podemos esperar a tener financiación pública y los ejecutamos antes en solitario.

-¿Una empresa más pequeña tiene mucho más complicado el acceso a estos apoyos?

-No es imposible, nosotros cuando éramos más pequeños lo hemos hecho, pero sí que es cierto que hay un montón de procesos que pueden suponer una barrera para alguien que quiera introducirse en ello. De hecho, nosotros tenemos parte del equipo que está en dedicación exclusiva a captar estos fondos.