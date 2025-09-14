La UC ofrece formación a directivos «para no oxidarse» en un entorno global cambiante

Héctor Ruiz Santander Domingo, 14 de septiembre 2025, 07:58 Comenta Compartir

En un entorno tan apresuradamente cambiante como el actual, la necesidad de llevar a cabo una formación continua a lo largo de toda la vida laboral cobra más importancia que nunca. Evitar oxidarse, para eso se diseñó el Programa Ejecutivo en Gestión Directiva que la Universidad de Cantabria (UC) empezó a impartir este año. Un curso que está conformado por varios módulos específicos y que va dirigido a profesionales que quieren dar un paso más. Concretamente, el programa arrancó con una primera parte centrada en 'Integración de los Retos ASG en la estrategia empresarial'. Continuó con el módulo de 'Liderazgo transformacional y gestión del cambio' y ahora está llevando a cabo 'Transformación Digital e IA'. Cerrará el primer ciclo en unas semanas el bloque centrado en 'Crecimiento del negocio'.

El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Jesús Collado, explica a El Diario Montañés que esta oferta formativa es «inédita» en Cantabria por varias particularidades que la hacen muy novedosa. Entre ellas, la fragmentación del programa en cuatro módulos que permite a los participantes hacer solo aquellos que les resulten interesante o cursar todos ellos. «Muchos se están manteniendo a lo largo de todo el programa, en el primer módulo empezaron 15 alumnos y en el segundo fueron 19, de los cuales 11 personas repitieron», explica.

Otra de las particularidades es que la oferta docente que se ha diseñado con especial apego al mundo empresarial y a la actualidad. De hecho, en su confección y coordinación han tenido especial impronta 'alumni distinguidos' de la UC (egresados con trayectorias destacadas) como Mónica San José, experta en crecimiento y desarrollo de canales de ventas para marcas, y que ha jugado un papel clave en el lanzamiento de esta iniciativa. Ella misma explica que la planificación con módulos independientes permite ofrecer un esquema que se adapte a las necesidades. «El Programa Ejecutivo de Gestión Directiva ha surgido con vocación de continuidad y, como tiene un formato flexible, en los próximos cursos podrá haber cambios según la demanda y las necesidades que veamos del mercado», apuntan ambos.

De hecho, San José explica que «desde el inicio tuvimos muy claro que debía haber una parte dedicada a transformación digital y otro de políticas ASG, que también son muy de relevancia porque son parte de las prácticas de buen gobierno de cualquier empresa y son de carácter obligatorio para las que cotizan en bolsa». A ello añade otro indispensable que merecía atención especial «el impacto de la inteligencia artificial generativa», que fue otro de los bloques que más indicaron los alumnos distinguidos que ayudaron a orientar la estructura docente.

Participantes

Los cuatro bloques «tienen una estructura equivalente», detalla Collado. «Son módulos híbridos con una parte de formación online, que dura una semana y media, aproximadamente, y otra de formación presencial intensiva que es una especie de congreso jueves y viernes para buscar ahí la interacción con las personas que participan». El perfil de personas que están inscritas en el programa son profesionales ya con puestos de trabajo, de entre 35 y 45 años, la mayoría de Cantabria, aunque «nuestra intención es que cada vez adquiera un alcance más nacional».