Segunda reunión de Carlos Cuerpo con los sectores afectados por los aranceles de EE UU C. P. S.

El campo español exige al Gobierno compensaciones por el acuerdo arancelario con EE UU

Un 68% del comercio agroalimentario español queda en riesgo por el pacto, según las asociaciones agrarias que piden a la UE que «afloje la presión burocrática» para ser competitivas

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Miércoles, 27 de agosto 2025, 16:39

Veinticuatro entidades agroalimentarias han exigido este miércoles compensaciones económicas al Gobierno español por los efectos que tendrá sobre el sector el acuerdo arancelario rubricado hace ... seis días por la Unión Europea y Estados Unidos, que contempla un arancel del 15% a los productos europeos. En el marco de la segunda reunión de la ronda de contactos del Ejecutivo con los sectores más afectados por la política comercial estadounidense, las principales asociaciones del campo español han reclamado al ministro de Economía Carlos Cuerpo y el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación Luis Planas, que la Unión Europea «afloje la presión burocrática y de condiciones artificiales» que, a su jucio, se les están imponiendo. «Si no, no seremos competitivos», ha trasladado a la salida del encuentro el coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés.

