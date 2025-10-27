La UC participa en un plan de 3,2 millones para crear sensores fotónicos El proyecto aplicará computación neuromórfica para lograr detección y análisis óptico con una eficiencia y precisión sin precedentes

El consorcio Phinder, en el que participa la Universidad de Cantabria entre otras instituciones, recibe 3,2 millones de euros de la Unión Europea para desarrollar sensores fotónicos ultrarrápidos basados en computación neuromórfica.

Este consorcio de siete instituciones (seis universidades y una empresa) se ha clasificado entre el 2% de los proyectos mejor calificados y combinará sensores fotónicos con redes neuronales de impulsos (Spiking Neural Networks) para lograr detección y análisis de eventos ópticos a escala de picosegundos y alto rendimiento, con una eficiencia energética cien veces superior al estándar actual, latencias inferiores al nanosegundo y una resolución espaciotemporal sin precedentes. Se trata de una importante innovación que recoge la emergente técnica de la computación neuromórfica y la lleva significativamente adelante.

Este consorcio cuenta entre sus miembros con un grupo de Física Experimental de Altas Energías liderado por el investigador Pietro Vischia del ICTEA de la Universidad de Oviedo. Dicho centro recibirá 250.000 euros para desarrollar marcos de diseño experimental asistidos por inteligencia artificial, empleando redes neuronales de impulsos. Esta investigación forma parte de la línea NeuroMODE, abierta en Oviedo por Vischia y centrada en el diseño optimizado de experimentos complejos en física fundamental mediante inteligencia artificial neuromórfica y cuántica.

La otra univerdidas española integrada en el consorcio es la UC representada por Pablo Martínez, lo que refuerza el papel de España en la investigación europea de vanguardia.