PCEX Automotive se impone a la cántabra Acorde en el Premio Pyme del Año de Cepyme La tecnológica era una de las tras grandes finalistas a llevarse el premio de la patronal, pero esta vez el galardón fue para Alicante

Héctor Ruiz Santander Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:26

La empresa tecnológica Acorde finalmente no consiguió traerse a Cantabria el Premio Pyme del Año, entregado por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme). El galardón en su XII edición fue a parar a Alicante, a la compañía Pcex Automotive. El reconocimiento más importante del certamen esta vez se ha resistido a la firma cántabra, clasificación en la que era una de las tres finalistas, no obstante, el pasado año en los mismos premios sí que logró alzarse con la mención que destacaba su Innovación Tecnológica.

El CEO de Acorde, Manuel Lobeira, antes de saberse el resultado ya dio a conocer con mucho orgullo lo significativo que era que su organización se clasificara entre las tres finalistas a llevarse el premio. La propia selección previa ya suponía todo un logro en uno de los galardones empresariales más relevantes del país, que distingue la excelencia, la innovación y el impacto económico y social de las pequeñas y medianas empresas españolas.

El ganador finalmente, tal y como se dio a conocer en la gala que se celebró en Madrid este miércoles, fue para PCEX Automotive por su capacidad demostrada para transformar el comercio internacional de recambio de automoción —ámbito en el que opera desde su fundación en 2012— mediante tecnología propia, eficiencia operativa y una estrategia de expansión global que la ha convertido en un referente del sector. Su crecimiento continuado, la digitalización de procesos clave, el impulso al talento y la igualdad, junto con proyectos de alto impacto como TERA Batteries, consolidan a la compañía como un modelo empresarial que combina innovación, sostenibilidad y competitividad.

El palmarés de estos XII Premios CEPYME se completó con un amplio abanico de reconocimientos que ponen en valor la diversidad y el talento del tejido empresarial español. Sisteplant SL (Madrid) fue distinguida en Transformación Digital e Innovación Tecnológica, mientras que Arvensis Agro SA (Zaragoza) obtuvo el galardón a la Pyme de Desarrollo Internacional. En Creación de Empleo y Desarrollo del Talento, el premio recayó en OCN (Castellón), y HealthMate (Alicante) fue reconocida como Pyme Proyecto Emprendedor. El impulso a la igualdad fue para Fepamic Servicios de Asistencia SLU (Córdoba), y el impacto social vinculado a la inserción laboral de personas con discapacidad para Grupo Fransan (Málaga). En Compromiso con el Deporte y la Cultura destacó Grupo Editorial Sargantana (Valencia), mientras que Bodegas Emilio Moro (Valladolid) fue premiada en Eficiencia Energética y Sostenibilidad. Gabadi (A Coruña) obtuvo el reconocimiento en Economía Circular y Ecodiseño, y Gobik (Murcia) en Mejores Prácticas de Pago. Finalmente, el galardón a Empresario Autónomo del Año fue para Alberto Alejandro García Torés, de Granja Desarrollo Ovino AGM (Valladolid).

Trayectoria

No obstante, Acorde acumula un reciente palmarés muy destacado. También se alzó el pasado marzo con el Premio Pyme del Año 2025 de Cantabria, convocado en este caso por las cámaras de comercio de Cantabria y Torrelavega junto a Banco Santander y El Diario Montañés. Con esa victoria se clasificó igualmente junto a las ganadoras del resto de provincias a llevarse el Premio Nacional Pyme del Año 2025, cuyo fallo se conocerá en el primer trimestre de 2026. Por lo que todavía tiene opciones para llevarse otro gran reconocimiento.

Por otro lado, entre otras menciones, Acorde también fue una de las tres ganadoras en los Premios CEOE-Cepyme Cantabria, celebrada el pasado mes y donde se la distinguió por su calidad en el empleo. La compañía santanderina, especializada en el ámbito aeroespacial y de comunicaciones, cuenta con una facturación cercana a los 10 millones y una plantilla de más de 60 trabajadores de alta cualificación que crece de manera continuada, apostando por el talento local y con un foco claro en la innovación más avanzada.