La cántabra Acorde es una de las tres finalistas a ganar el premio de Pyme del año de Cepyme

Raro es el mes que no se habla de la empresa tecnológica cántabra Acorde. La compañía, que este año celebra sus 25 años, no para ... de recibir regalos y reconocimientos justo cuando conmemora una efeméride tan señalada. El último es de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) que le acaba de notificar que es una de las tres finalistas a llevarse el Premio Pyme del año.

Será el próximo 3 de diciembre, en una gala que tendrá lugar en Madrid, cuando el colectivo dé el nombre de la empresa ganadora. Por el momento ni siquiera se ha notificado públicamente el nombre de las tres clasificadas, únicamente se ha dado a conocer de manera privada a las empresas seleccionadas. «Es un orgullo y un reconocimiento a la estrategia y el trabajo en internacionalización, innovación y talento que llevamos realizando en el sector espacial y de defensa desde hace 26 años», han adelantado desde Acorde ante la resolución.

La firma ya se llevó en la pasada edición el galardón a 'Pyme Innovación Tecnológica'. Sin embargo, en esta ocasión consta entre los tres candidatos a llevarse el premio grande de la convocatoria impulsada por Cepyme. «Es la categoría reina», dice con entusiasmo a preguntas de este periódico el CEO de la empresa, Manuel Lobeira.

Está siendo un curso de espacial reconocimiento a la tecnológica. También se alzó el pasado marzo con el Premio Pyme del Año 2025 de Cantabria, convocado en este caso por las cámaras de comercio de Cantabria y Torrelavega junto a Banco Santander y El Diario Montañés. Con esa victoria se clasificó igualmente junto a las ganadoras del resto de provincias a llevarse el Premio Nacional Pyme del Año 2025, cuyo fallo se conocerá en el primer trimestre de 2026.

Por otro lado, entre otras menciones, este mismo mes Acorde también fue una de las tres ganadoras en los Premios CEOE-Cepyme Cantabria, donde se la distinguió por su calidad en el empleo. La compañía santanderina, especializada en el ámbito aerospacial y de comunicaciones, cuenta con una facturación cercana a los 10 millones y una plantilla de más de 60 trabajadores de alta cualificación que crece de manera continuada, apostando por el talento local y con un foco claro en la innovación más avanzada.

Acorde Technologies. Empresa de Cantabria, creada en 1999 como una spin-off de la Universidad de Cantabria, para desarrollar equipos de comunicaciones por satélite. Desde su fundación ha tenido una clara vocación internacional y ha desarrollado soluciones para grandes integradores de sistemas a nivel mundial, agencias aeroespaciales internacionales y renombrados operadores de satélite. Destina a I+D más de un 25% de la facturación anual.