El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manuel Lobeira, CEO de Acorde, con el premio Pyme del Año 2025 de Cantabria que la empresa ganó el pasado marzo. Roberto Ruiz

La cántabra Acorde es una de las tres finalistas a ganar el premio de Pyme del año de Cepyme

La empresa que se alce con el galardón se dará a conocer el próximo 3 de diciembre en una gala que se celebrará en Madrid

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santander

Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:01

Comenta

Raro es el mes que no se habla de la empresa tecnológica cántabra Acorde. La compañía, que este año celebra sus 25 años, no para ... de recibir regalos y reconocimientos justo cuando conmemora una efeméride tan señalada. El último es de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) que le acaba de notificar que es una de las tres finalistas a llevarse el Premio Pyme del año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adiós a la panderetera Conchi García, maestra y guardiana de la música tradicional cántabra
  2. 2

    Herido grave un hombre de 41 años, vecino de Los Corrales, tras un altercado en la zona de vinos de Torrelavega
  3. 3

    Ramis afea la conducta de José Alberto y los árbitros
  4. 4

    El frío abandona Cantabria, pero llega una borrasca que activa la alerta por viento y oleaje
  5. 5

    Prohibido conducir sin permiso por las calles peatonales de Torrelavega
  6. 6

    Los 40 años de Terminal Sur
  7. 7

    PRC, PSOE y Vox unen sus votos para devolver el Presupuesto al Gobierno
  8. 8 Cantabria tiene 4.740 propietarios con más de diez inmuebles, el doble que hace 15 años
  9. 9

    Cantabria, en alerta por intensas lluvias hasta el miércoles
  10. 10

    El Ayuntamiento de Santander diseña un plan de acción para «atajar» los diez puntos negros de inundaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La cántabra Acorde es una de las tres finalistas a ganar el premio de Pyme del año de Cepyme

La cántabra Acorde es una de las tres finalistas a ganar el premio de Pyme del año de Cepyme