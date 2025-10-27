El Pctcan acoge una nueva edición de Xtela Connect El evento, que intenta incentivar la unión entre empresas tractoras y startups, tendrá lugar el este jueves

H. R. Santander Lunes, 27 de octubre 2025, 12:17

Un punto de encuentro para fomentar la interacción entre empresas cántabras y startups especializadas en nuevas tecnologías disruptivas. En eso consiste el Xtela Connect, un evento organizado por El Gobierno regional y que celebrará este jueves día 30 una nueva edición. Tendrá lugar en el Edificio Bisalia de Pctcan de 16.00 a 19.00 horas, y ofrecerá a los participantes la oportunidad de descubrir soluciones tecnológicas innovadoras desarrolladas por startups especializadas en distintos ámbitos de la transformación digital.

La actividad forma parte del Programa Xtela de Aceleración Empresarial e Innovación Abierta, promovido por la Consejería de Industria a través de Sodercán con la colaboración de CEOE-Cepyme Cantabria y concretamente el evento facilita el acceso a soluciones innovadoras que ayudan a las empresas a superar sus retos actuales y reforzar su competitividad en el entorno digital. Asimismo, toda la iniciativa forma parte de la I Agenda Digital de Cantabria y del proyecto Tech FabLab de apoyo al emprendimiento digital, en el marco del programa Retech del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, cofinanciado por la Unión Europea - Next Generation EU.

Según ha informado el Gobierno, será una ocasión para explorar nuevas herramientas, enfoques y modelos que están ayudando a las empresas a mejorar su eficiencia, adaptarse a los cambios del mercado y fortalecer su competitividad en un entorno cada vez más digitalizado. Xtela Connect se diseña para fomentar la interacción y la colaboración, facilitando el intercambio de ideas y la identificación de oportunidades conjuntas.

Por ello, el programa se centrará en tres actividades: mesas redondas temáticas, donde las startups participantes presentarán sus soluciones y casos de éxito en diferentes ámbitos tecnológicos; reuniones bilaterales, donde las empresas tendrán la oportunidad de mantener encuentros personalizados con las startups para explorar cómo sus innovaciones tecnológicas pueden ayudar a resolver desafíos específicos; y zona de networking libre para interactuar, compartir ideas y explorar posibles colaboraciones en un ambiente propicio para el intercambio profesional.

El programa no solo brindará una plataforma para conocer las últimas tendencias en tecnologías disruptivas, sino que también fomentará el diálogo entre empresas y startups con el fin de impulsar la transformación digital de las empresas cántabras, reforzando su competitividad y capacidad de innovación.

Ese mismo día en horario de mañana y también en el Edificio Bisalia, el Programa Xtela celebra la segunda jornada formativa dirigida a las startups que participan en la presente edición. Al igual que la primera sesión, contará con retransmisión por streaming privado para aquellas startups que no puedan desplazarse a Santander. Tras la bienvenida institucional, la jornada comenzará con un primer módulo sobre el potencial de la tecnología Blockchain y sus ventajas en distintos entornos empresariales, a cargo de Unai Tapia, experto en soluciones logísticas basadas en tecnología blockchain.

A continuación, Maitane Valdecantos, abogada economista y socia del despacho Audens, especializado en propiedad intelectual y derecho digital, ofrecerá una visión experta sobre cómo identificar, proteger y gestionar los activos intangibles en el entorno empresarial.

Finanzas para startups será el tercer módulo, en el que Naiara Pineda, consultora económico-financiera en FinBox y directora financiera en Surphase, ofrecerá una aproximación clara sobre cómo estructurar la planificación financiera y tomar decisiones estratégicas en fases tempranas de crecimiento.

Ayudas

Un total de 53 startups han presentado 146 candidaturas para optar a los 38 retos presentados por compañías consolidadas de la región en la tercera edición del Programa Xtela. Desde la Consejería de Industria se recuerda que Sodercán ha ampliado hasta el 17 de noviembre el plazo de solicitud de las ayudas para las empresas tractoras (corporates) que hayan participado en alguna de las tres ediciones del Programa Xtela, presentando un reto tecnológico y formalizando posteriormente una contratación con una startup para su resolución.

Los gastos subvencionables deben estar ejecutados, facturados y pagados entre el 1 de agosto de 2023 y el 14 de noviembre de 2025. Las subvenciones cubren el 50% de los gastos, hasta un máximo de 10.000 euros por proyecto de colaboración formalizado entre las corporates y las startups tecnológicas participantes en el Programa Xtela. Las solicitudes deben formalizarse a través del Gestor de Ayudas de Sodercán.