Varias personas en un parque de Barcelona. EP

Los nuevos jubilados ya cobran más que los trabajadores menores de 35 años

Los pensionistas reciben un 62% más de lo que aportaron al sistema, ampliando la brecha generacional también en el acceso a la vivienda

Clara Alba

Clara Alba

Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:16

La brecha económica entre las generaciones más jóvenes y las de mayor edad se dispara. Mientras que el ingreso real de los trabajadores de entre ... 18 y 29 años cayó un 3% entre 2008 y 2024, la de los mayores de 65 subió un 18%. Es más, los nuevos pensionistas ya cobran más que los menores de 35 años, con una media de 1.760 euros frente a los 1.670 de la que se supone que es la economía productiva.

