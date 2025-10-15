El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una pareja de jubilados, paseando. R. C:

Las parejas con hijos pero sin papeles también tendrán derecho a la pensión de viudedad

El Gobierno plantea eximirles de acreditar ser matrimonio o pareja de hecho si demuestran un mínimo de dos años juntos mediante el certificado de empadronamiento

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:18

Comenta

No habrá que pasar por el altar, ni por el ayuntamiento o notario, ni por ningún registro público para tener derecho a la pensión de ... viudedad de tu pareja. El requisito que se exigirá, si sale adelante la norma que prepara el Gobierno, es tener al menos un hijo en común y demostrar un mínimo de dos años de convivencia mediante un simple certificado de empadronamiento. Así se recoge en el borrador de real decreto que presentó el pasado lunes el Ministerio de Seguridad Social a los agentes sociales y al que ha tenido acceso este periódico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Alvia Santander-Madrid parado por un atropello mortal cerca de Valladolid reanuda la marcha
  2. 2

    Un nuevo estadio para un nuevo Sardinero
  3. 3 La salida desde la rotonda de La Marga hacia Marqués de la Hermida estará cortada al tráfico este miércoles por obras
  4. 4

    La Reserva mantiene el ritmo de capturas
  5. 5

    Santander limitará el horario de las terrazas hasta las 00.30 horas, excepto en Semana Grande, que se amplía dos horas
  6. 6

    «Es un proyecto unilateral del Racing», dice una Gema Igual ausente «para no restar protagonismo»
  7. 7

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  8. 8 Un accidente de moto en la Avenida de Parayas atasca la entrada a Santander
  9. 9

    «Van a tener que talar los árboles. Son ellos o que se hundan nuestras casas»
  10. 10 ¿Qué te parece el proyecto del Racing de remodelación de los Campos de Sport?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Las parejas con hijos pero sin papeles también tendrán derecho a la pensión de viudedad

Las parejas con hijos pero sin papeles también tendrán derecho a la pensión de viudedad