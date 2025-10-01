El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fachada del Tribunal Supremo EFE

El Supremo otorga a la viuda la pensión completa de su marido tras fallecer su primera mujer

Los magistrados reconocen el derecho de la viuda superviviente a cobrar íntegramente la cuantía que antes repartía

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:32

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que marca un antes y un después en el cobro de las pensión de viudedad a medias con ... otras exparejas de su familiar fallecido. A partir de ahora, en caso de que uno de las beneficiarios fallezca, la viuda superviviente podrá cobrar toda la pensión. La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de una mujer a la que le fue denegada su derecho a cobrar toda la pensión y no solo la mitad que le había sido asignada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigado un santanderino por llevarse 1.500 kilos de cobre en la empresa en la que trabajaba, de Reocín
  2. 2

    Adiós a Raúl Ramírez, el líder silencioso
  3. 3

    Comienza el derribo de Villa Mercedes en Laredo tras revocarse su protección
  4. 4

    Este miércoles comienza el derribo de los dos edificios municipales de El Cabildo
  5. 5 Una trifulca familiar acaba con un matrimonio y su hijo de 17 años detenidos en Santander
  6. 6

    Arranca la integración ferroviaria en Santander con el desvío de vías y la estación provisional
  7. 7

    Cocina casera, quesada para recordar y bodega en Molino de Vejorís
  8. 8

    Multitudinaria despedida a Raúl Ramírez en Santoña
  9. 9 Bimani, la firma que arrasa en la moda española, nació en Comillas
  10. 10

    Minuto de silencio en la Universidad Europea del Atlántico por Raúl Ramírez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Supremo otorga a la viuda la pensión completa de su marido tras fallecer su primera mujer

El Supremo otorga a la viuda la pensión completa de su marido tras fallecer su primera mujer