Pitma prevé invertir más de 200 millones en 16 plantas de biometano hasta 2032

Las nuevas fuentes renovables se están consolidando no sólo como palanca para garantizar la sostenibilidad de la economía, sino en paralelo como un potente ... campo de inversión y desarrollo industrial. El Grupo Pitma no escapa a esta corriente y tiene encima de la mesa, con diversos proyectos ya recorriendo las fases iniciales de su tramitación, un extenso programa de planes para armar instalaciones de energías alternativas. La estrategia de la compañía cántabra, que esta semana ha estado de actualidad al salir a información pública su parque de baterías en el puerto gijonés de El Musel, reposa especialmente en el ámbito del biometano. En concreto, Pitma Generación contempla invertir más de 200 millones hasta 2032 en 16 plantas de esta naturaleza en diversas autonomías de España.

El director general de Pitma Generación, David Díez Cortijo, detalla a El Diario los pormenores del plan. «En Pitma Generación nos diferenciamos de otros 'players' del sector por nuestra sólida apuesta por un modelo industrial comprometido. En este sentido, no solo desarrollamos, sino que también construimos, operamos las plantas e inyectamos el gas de origen renovable en la red gasista nacional, garantizando trazabilidad, calidad y cercanía al cliente final», manifiesta.

En su contexto 800 gigavatios hora de capacidad anual tendrán todas las plantas cuando estén operativas. 1,8 millones de toneladas de residuos agroganaderos por ejercicio consumirá todo el plan.

Respecto a los plazos, la hoja de ruta del biometano se divide en dos fases. En una primera que se está desplegando hasta 2028 la compañía desarrollará las ocho primeras instalaciones. La segunda etapa se extenderá hasta 2032 para completar el despliegue.

Dentro de esos más de 200 millones de inversión, el director precisa que la cuantía incluye la ingeniería, la construcción y la puesta en marcha de las plantas. «Cada proyecto se articula mediante sociedades específicas para optimizar la financiación y la gestión del riesgo. Este plan de negocio a largo plazo ha despertado el interés de algunos de los principales 'offtakers' (clientes) del mercado, con quienes se están explorando alianzas estratégicas, orientadas tanto a la financiación de los proyectos como a la comercialización de la molécula en condiciones competitivas».

Reparto geográfico Pitma ya tramita varios proyectos en Castilla y León, pero ampliará incluso a Cantabria

En esos 16 centros que recoge la estrategia de Pitma se pretende alcanzar una capacidad de 800 GWh anuales, que valorizarán más de 1,8 millones de toneladas por ejercicio de residuos de origen exclusivamente agroganadero, convirtiéndolos en gas renovable (biometano) y en digeridos líquidos y sólidos que se aplican en el campo como enmienda orgánica, lo que cierra el ciclo de nutrientes. Las factorías evitarán la emisión de hasta 2,2 millones de toneladas de CO2, considerando tanto la reducción de metano asociada a la gestión de residuos como la sustitución de gas natural fósil por el citado biometano.

Centro y norte de España

En cuanto al alcance geográfico del plan de Pitma, el desarrollo de los proyectos ha arrancado en Castilla y León, especialmente en las provincias de Burgos, Palencia, León y Salamanca. Una vez esté asentado el plan, las fases posteriores llegarán a Castilla-La Mancha, Asturias y Cantabria, con especial prioridad para las zonas rurales que posean alta disponibilidad de residuos y estén próximas a la red gasista. «El objetivo es generar un impacto positivo en la economía local y contribuir a la cohesión territorial», añade Díez.

Cartera renovable La compañía ya tiene equipamientos de minihidráulica y fotovoltaica en España

Pitma ya cuenta con generación minihidráulica en León, así como fovoltaica en Murcia, Toledo, Cuenca y Alicante. Según explica la compañía, «el momento actual representa una gran oportunidad: España dispone de un potencial elevado para el biometano, decisivo para reducir emisiones, mejorar la seguridad de suministro, la independencia energética y dinamizar el medio rural. Además, el biometano es una solución estratégica para sectores difíciles de electrificar y para la movilidad sostenible», razona el directivo.

Según la empresa, es relevante subrayar «que el impacto social y el desarrollo de los territorios son dos pilares de nuestros proyectos. A medida que el conjunto de instalaciones entre en operación, nuestro programa prevé la creación de empleo estable y un volumen significativo de empleo indirecto en transporte, mantenimiento y servicios auxiliares, además de picos de ocupación durante las fases de obra. Asimismo, se impulsa la economía circular, dando salida a residuos agroganaderos y ofreciendo nuevas oportunidades a los productores, contribuyendo así a fijar población en entornos rurales».