Planta fotovoltaica que Pitma Generación ya tiene operativa en Murcia. DM

Pitma prevé invertir más de 200 millones en 16 plantas de biometano hasta 2032

La compañía cántabra divide su estrategia en dos fases y quiere tener en desarrollo ocho proyectos ya para 2028

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00

Las nuevas fuentes renovables se están consolidando no sólo como palanca para garantizar la sostenibilidad de la economía, sino en paralelo como un potente ... campo de inversión y desarrollo industrial. El Grupo Pitma no escapa a esta corriente y tiene encima de la mesa, con diversos proyectos ya recorriendo las fases iniciales de su tramitación, un extenso programa de planes para armar instalaciones de energías alternativas. La estrategia de la compañía cántabra, que esta semana ha estado de actualidad al salir a información pública su parque de baterías en el puerto gijonés de El Musel, reposa especialmente en el ámbito del biometano. En concreto, Pitma Generación contempla invertir más de 200 millones hasta 2032 en 16 plantas de esta naturaleza en diversas autonomías de España.

