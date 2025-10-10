La planificación eléctrica nacional recoge dos subestaciones en La Pasiega y el Besaya El borrador del Gobierno de España prevé que la instalación de Piélagos funcione en 2027 y la ubicada en «Cantabria central» en 2029

El Gobierno de España, a través del Ministerio para la Transición Ecológica, empezó a poner ayer negro sobre blanco su hoja de ruta para dar respuesta a las nuevas necesidades eléctricas que requerirá el país en los próximos años, unas exigencias especialmente vinculadas a los futuros proyectos industriales en ciernes por el territorio nacional, desde los centros de datos hasta las nuevas fuentes renovables.

El documento de la Administración, un borrador que aún puede ser susceptible de modificaciones a través del proceso de alegaciones, detalla la planificación estatal y las diferentes actuaciones por territorios. En el caso de Cantabria, el texto recoge los compromisos ya avanzados por el Ministerio a la Consejería de Industria, especialmente los relativos a la subestación eléctrica de La Pasiega y otra denominada 'Cantabria central' llamada a dar servicio a las futuras inversiones fabriles en el Besaya.

En paralelo, otras actuaciones de calado, como la ampliación de la instalación de Mataporquera y la construcción de una nueva línea de 220 kV entre Cacicedo y Puente San Miguel, además de la repotenciación del eje Aguayo-Puente San Miguel. Varios de estos planes ya estaban recogidos en los planteamientos actuales, por lo que vuelven a incluirse en la proyección futura.

En concreto, dicha planificación estima diversas obras que se extienden hasta 2030 y que se dividen en dos etapas. El proyecto más destacado de la primera fase es la construcción de la nueva subestación de Piélagos de 220 kV, que se pondrá en servicio en 2027. La instalación se conectará mediante una entrada y salida de la línea Penagos-Puente San Miguel, de unos siete kilómetros; y contará con tres posiciones adicionales para futuras ampliaciones. Su objetivo es dar apoyo a la creciente demanda eléctrica del entorno de Santander y Torrelavega, además de reforzar el mallado de la red cántabra, señala el documento, con diversos anexos y técnicamente complejo.

En el segundo bloque de proyectos el Ministerio incluye una nueva línea de 220 kV entre Cacicedo y Puente San Miguel de unos 14 kilómetros. Junto a la misma, la nueva subestación 'Cantabria Central' de 220 kV, que funcionará como nodo estratégico de la red regional. Ambas infraestructuras están previstas para 2029 y permitirán mejorar la seguridad del suministro y atender el crecimiento de la demanda eléctrica tanto industrial como residencial. La inversiójn total en actuaciones llega a 47,5 millones.

El plan también incluye la repotenciación de la línea Aguayo-Puente San Miguel, con una longitud de 30 kilómetros, lo que aumentará la capacidad de transporte y reducirá pérdidas en la red. Como complemento, la ampliación de las subestaciones de Puente San Miguel y Cacicedo.

Esta fotografía trata de dar respuesta a las futuras necesidades empresariales e industriales de Cantabria. Respecto al centro de datos de Penagos, Ministerio y Gobierno cántabro acordaron recientemente la creación de un grupo de trabajo para poder avanzar en las demandas eléctricas que requiera el proyecto. Consultada por El Diario, la Consejería de Industria estaba ayer analizando el documento.

La principal duda estriba en los plazos y si realmente estos equipamientos estarán listos en las fechas señaladas. Diversos proyectos fabriles aguardan el contexto eléctrico adecuado para su ejecución.

A nivel nacional, la fase de audiencia pública de la propuesta inicial de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica con horizonte 2030 prevé una inversión de unos 13.600 millones de euros hasta el final de la década para el refuerzo de las redes del país.

El Ministerio destaca que el planteamiento prevé cumplir con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec).