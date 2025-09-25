El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Desde la izquierda, Manuel Iturbe, Eduardo Arasti, Alberto Martínez Lebeña, Luis Revenga y David González Pescador. Roberto Ruiz

«No hay que ponerse límites; con disciplina y esfuerzo las cosas salen»

Alberto Martínez Lebeña, gerente de Mutua Montañesa, recoge el Premio Directivo del Año en Cantabria ante multitud de empresarios

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Jueves, 25 de septiembre 2025, 19:08

Alberto Martínez Lebeña ya tiene el Premio Directivo del Año en Cantabria. El gerente de Mutua Montañesa toma el relevo de Antonio San Miguel (Grupo ... SIEC) y Jorge Oliveira (Solvay) para obtener el galardón en su tercera edición, una distinción organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y El Diario, con el apoyo de Sodercán y EDP Redes. En un acto celebrado este jueves en el Hotel Chiqui de Santander, el director de la centenaria entidad estuvo respaldado por numerosos directivos, empresarios y representantes institucionales, incluidos el delegado del Gobierno, Pedro Casares; y el consejero de Industria, Eduardo Arasti, entre otros.

