«No hay que ponerse límites; con disciplina y esfuerzo las cosas salen»

Alberto Martínez Lebeña ya tiene el Premio Directivo del Año en Cantabria. El gerente de Mutua Montañesa toma el relevo de Antonio San Miguel (Grupo ... SIEC) y Jorge Oliveira (Solvay) para obtener el galardón en su tercera edición, una distinción organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y El Diario, con el apoyo de Sodercán y EDP Redes. En un acto celebrado este jueves en el Hotel Chiqui de Santander, el director de la centenaria entidad estuvo respaldado por numerosos directivos, empresarios y representantes institucionales, incluidos el delegado del Gobierno, Pedro Casares; y el consejero de Industria, Eduardo Arasti, entre otros.

Martínez Lebeña (Santander, 1973) recibió el premio de manos del presidente de la APD en Cantabria, Manuel Iturbe, igualmente director de Territoriales de Banco Santander a nivel nacional y responsable de la corporación financiera en Asturias y Cantabria. El propio Iturbe destacó la «labor sorda, continuada y con dedicación» del colectivo de directivos en la región, a la vez que definió al galardonado como «un gran directivo, gran persona y buen colaborador». Aptitudes y actitud que le han granjeado una gran simpatía y admiración entre la clase empresarial local y que le hicieron acreedor del reconocimiento por unanimidad, entre una selección de 15 candidatos. El veredicto del jurado fue leído por el presidente de Editorial Cantabria, Luis Revenga.

Ampliar Manuel Iturbe entrega el Premio Empresario del Año a Alberto Martínez Lebeña (derecha). Roberto Ruiz

El director de Mutua, en su discurso de agradecimiento, repasó toda su trayectoria profesional y vital, de la que ha obtenido los cimientos que le han permitido construir su estilo de liderazgo actual con el que está acometiendo una profunda transformación en la institución asistencial y colaboradora con la Seguridad Social. «No hay que ponerse límites, con disciplina y esfuerzo las cosas acaban saliendo», manifestó. Eso sí, esas dos premisas, la disciplina y lo que él definió como «'riñón'», no son cuestiones negociables, sino que deben estar presentes en el día a día para pilotar una organización.

La directora de Desarrollo de Negocio de EDP Redes, Alejandra López, también alabó la trayectoria del premiado. «En Mutua no han podido tener mejor ojo para esa transformación integral», dijo.

Blindar el suministro eléctrico

Por su parte, Arasti enumeró las diferentes circunstancias que a su juicio sitúan a Cantabria en una posición favorable: mejoras en innovación, crecimiento de afiliaciones, creación de empresas, inversión extranjera... Sin embargo, volvió a abundar en la necesidad de que el Gobierno de España respalde a la región con una adecuada planificación eléctrica. Hay 7.000 millones en juego en proyectos industriales, reiteró. Más de la mitad de esa suma corresponde al proyecto de centros de datos Altamira.