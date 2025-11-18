El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Dasgoas junto al resto de participantes en el el evento de este lunes. DM

El presidente de Cámara Cantabria destaca que la región cuenta con «instituciones sólidas y talento»

La entidad ha organizado un encuentro para identificar los valores y activos que aporta la comunidad al conjunto de la nación

Héctor Ruiz

Santander

Martes, 18 de noviembre 2025, 14:22

El presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria, Tomás Dasgoas, confía en que el camino que está siguiendo Cantabria es el correcto. «Somos una región pequeña y atractiva para vivir, contamos con instituciones sólidas y talento; somos un laboratorio perfecto para desarrollar las grandes ideas del porvenir». No solo eso, el empresario también confía en la gente que hay en la comunidad porque «tenemos una alta densidad de talento, desde lo artístico a lo deportivo, pasando por el mundo de la empresa y la innovación».

Son las valoraciones que ofreció en el marco del encuentro celebrado este lunes en la Cámara, en el marco de la iniciativa 'Las fortalezas de la España Plural', que impulsa Cámara España por todo el país con el objetivo de identificar los valores y activos que cada territorio aporta al conjunto de la nación. Una cita en la que se reunió a representantes del ámbito empresarial, académico, científico, cultural y deportivo.

De esta forma, además de Dasgoas, participaron la directora de la Cámara, Rosa Vega; el director gerente de Mutua Montañesa, Alberto Martínez Lebeña; la rectora de la UC, Concepción López; la directora ejecutiva del Centro Botín, Fátima Sánchez; el delegado institucional del CSIC en Cantabria, Celso Martínez Rivero; el vicepresidente de Acefam, Carlos Tejedor; la directora del Cenador de Amós, Marian Martínez Pereda; el director de Cantabria Económica, Alberto Ibáñez; la directora Museo Nacional y Centro de Investigación Altamira, Pilar Fatás; el presidente del Real Racing Club, Manuel Higuera, y la exregatista olímpica, Berta Betanzos.

Según informó este martes la Cámara, este ejercicio de reflexión se está produciendo en toda España a través de las distintas cámaras de comercio en los distintos territorios. El resultado final se presentará en un informe nacional que también tendrá sus versiones regionales. El objetivo es reivindicar las fortalezas de España para generar una visión más optimista y esperanzada sobre los nuevos retos y oportunidades que se le pueden presentar a nuestro país.

Al respecto, Dasgoas destacó «la capacidad de adaptación que siempre ha mostrado la empresa cántabra ante todo tipo de crisis», así como «la alta densidad de talento que posee la región» en comparación con su tamaño, lo cual se hace visible en «las grandes personalidades internacionales» que ha aportado Cantabria en los ámbitos de la empresa, el deporte, la cultura o la ciencia. Con todo, de cara al futuro, en su opinión Cantabria se presenta «como un territorio perfecto para seguir cultivando el talento estimulando la creatividad de los ciudadanos y orientando sus capacidades hacia la innovación».

