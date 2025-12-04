Un proyecto pionero diseñado para afrontar el «fallo de mercado» en perfiles TIC

P. Delgado Santander Jueves, 4 de diciembre 2025, 15:39 Compartir

La escasez de especialistas digitales ha dejado de ser una amenaza futura para convertirse en una barrera presente. En un contexto global donde la demanda de perfiles TIC supera ampliamente a la oferta, Cantabria no es una excepción: una de cada cinco empresas de la región reconoce tener dificultades serias para contratar a estos profesionales. Esta brecha no solo frena el crecimiento de las compañías tecnológicas, sino que limita la competitividad de todo el tejido empresarial, incapaz de abordar su transformación digital al ritmo necesario por falta de capital humano.

Para mitigar esta situación nace 'Cantabria Tech Talent', un programa impulsado desde el Gobierno de Cantabria y enmarcado en la I Agenda Digital 2024-2028. Su desarrollo está liderado por la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio y se ejecuta en colaboración con la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y la Cámara de Comercio de Cantabria. Una alianza que otorga a la iniciativa un carácter pionero, ya que la convierte en el primer proyecto de apprenticeship impulsado directamente por una administración pública en colaboración con el sector privado.

La iniciativa busca dar una respuesta integral a ese fallo de mercado que hay en torno a estos perfiles profesionales y para ello, ha diseñado un programa atractivo para los alumnos que anime a los cántabros a hacer carrera en la región, al tiempo que se ha marcado también como objetivo atraer talento cualificado a la comunidad.

En esta línea, UNIR propone un modelo de formación en la última milla eminentemente práctico y enfocado al trabajo real, al tiempo que se rodea de empresas locales comprometidas con contribuir a esta especialización.

Todos estos detalles fueron desgranados por Eduardo Arasti, consejero del ramo en el Ejecutivo regional; Isabel Díez, vicerrectora de Transferencia de UNIR; y Tomás Dasgoas, presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria, durante el acto de presentación del proyecto, que tras las fases de selección de candidatos y adscripción de empresas, empezará a funcionar en el primer trimestre de 2026.

Destinatarios, desarrollo y plazos

Cantabria Tech Talent tiene como objetivo seleccionar y formar a 100 jóvenes con vocación tecnológica. Está dirigido a perfiles junior con formación base en especialidades relacionadas con las tecnologías digitales y el ámbito STEM, concretamente estudiantes de último año o titulados en los últimos cinco años, tanto de Formación Profesional como de universidad. Para la fase de atracción y preselección de candidatos cuenta con la colaboración de Universia, garantizando un proceso riguroso que combinará evaluación curricular, pruebas competenciales y entrevistas personales.

El itinerario ofrece una duración de siete meses y se estructura en torno a una combinación simultánea de prácticas en empresas cántabras en horario de mañana y una formación intensiva tipo bootcamp por las tardes. Esta capacitación académica integra sesiones online en directo impartidas por expertos con talleres presenciales en el Edificio Bisalia del PCTCAN. El contenido incluye un módulo troncal centrado en gestión de proyectos, comunicación y metodologías ágiles, junto a una especialización seleccionada por la empresa en áreas como Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, DevOps, Analítica de Datos o Publicidad Digital. Al finalizar, los estudiantes obtendrán un título propio de UNIR.

Por su parte, las compañías participantes facilitarán una ayuda al estudio no inferior a 500 euros mensuales, tutorizarán el desarrollo formativo del alumno y valorarán de manera prioritaria su contratación tras superar el programa. El plazo de adhesión empresarial permanecerá abierto hasta el 15 de diciembre, con la previsión de desarrollar la primera edición entre marzo y septiembre de 2026.

Toda la información sobre el programa estará disponible en: www.universia.net/es/empleo/clientes/cantabria-tech-talent

Datos Relevantes 100 El programa persigue formar y especializar a 100 jóvenes a través de un itinerario que combina prácticas y formación intensiva. Hasta alcanzar el centenar de alumnos, se contempla convocar una o dos ediciones.

Datos Relevantes 500€ Los jóvenes seleccionados que realicen las prácticas en empresas recibirán una ayuda al estudio no inferior a 500 euros mensuales.

Datos Relevantes 15/12/25 El plazo para que las empresas de la región se adhieran al programa y soliciten los perfiles que necesitan estará abierto hasta el 15 de diciembre. Pueden dirigirse a comunicacion.apprenticeship@unir.net

Eduardo Arasti Gobierno de Cantabria «Queremos retener el talento cántabro y, al mismo tiempo, atraer talento a Cantabria»

Ampliar Eduardo Arasti. Gobierno de Cantabria.

«Cantabria Tech Talent es un proyecto pionero de colaboración público-privada puesto en marcha para afrontar un fallo de mercado como es la escasez de perfiles TIC y evidencia el firme compromiso de este Gobierno con la transformación digital. De hecho, se enmarca dentro de la I Agenda Digital de Cantabria que tiene, entre sus actuaciones prioritarias, el impulso de la formación en competencias tecnológicas y digitales dirigidas al desempeño profesional.

En el actual contexto digital, es crítico, es urgente y es un imperativo competitivo asegurar la existencia y fidelización de estos perfiles, dado que en Cantabria una de cada cinco empresas que quiere contratar estos especialistas se encuentra con dificultades. Por ello, este programa se ha diseñado con dos objetivos: retener el talento cántabro y formarlo, evitando su fuga; y atraer también talento a Cantabria para que se quede en empresas de la región. Se trata de una iniciativa innovadora y muy atractiva para los alumnos que responde a una alianza sólida entre la administración, la universidad y las empresas.

Isabel Díez Universidad Internacional La Rioja «Conectar conocimiento con práctica y necesidades reales del mercado es la clave»

Ampliar Isabel Díez. Universidad Internacional La Rioja

«En UNIR apostamos por el talento digital, somos nativos digitales y lo llevamos en el ADN. Elaboramos este modelo de apprenticeship buscando ese acompañamiento a nuestros jóvenes para que se terminen de cualificar, porque es la última milla. Somos conscientes de que la formación universitaria tiene que ser en diálogo con lo que la sociedad necesita, ya que buscamos formar en tecnologías para conseguir expertos que puedan aprender a adaptarse a este contexto tan cambiante. Por ello, para nosotros es crucial conectar conocimiento académico, práctica profesional y necesidades reales de mercado, de tal manera que nuestros jóvenes aporten valor desde el primer día, pero que también sean un motor de competitividad e innovación. Buscamos la complementariedad entre la adquisición de conocimientos y competencias generales con ese aprendizaje en el puesto de trabajo y este modelo es un claro ejemplo de la triple hélice: la combinación de empresas, instituciones y universidad. Cantabria Tech Talent ejemplifica cómo universidad, empresa y administración pueden y deben trabajar juntos».

Tomás Dasgoas Cámara de Comercio de Cantabria «Necesitamos generar el caldo de cultivo adecuado para poder crecer»

Ampliar Tomás Dasgoas. Cámara de Comercio de Cantabria

«Programas como Cantabria Tech Talent aportan un valor real y tangible al tejido empresarial. Es una respuesta a una necesidad evidente: nuestras empresas tecnológicas necesitan que generemos el caldo de cultivo adecuado para crecer y, para ello, se requieren perfiles cualificados, formación especializada y un entorno que acelere la innovación y la competitividad. Este programa responde exactamente a este imperativo, conectamos talento joven con oportunidades reales en empresas que lideran la transformación digital. Pero no se trata solo de acompañar al sector tecnológico, se trata de pensar en Cantabria como un ecosistema integrado donde todos los sectores se pueden fortalecer gracias a esta tecnología. La digitalización ya no es una opción, es un camino para competir mejor y generar más valor».

Mesa Redonda Las necesidades y expectativas, a debate El «consenso» entre empresas, instituciones públicas y académicas, «clave del éxito»

Ampliar Participantes en la mesa redonda que cerró la jornada de presentación. Alfonso Helguera

Tras la presentación institucional, la jornada celebrada en el edificio Bisalia del PCTCAN aterrizó en la realidad del mercado laboral a través de una mesa redonda moderada por el director general de Innovación del Gobierno de Cantabria, Javier Puente. Y si la primera parte del acto definió el qué, este debate sirvió para diagnosticar el porqué y, sobre todo, para exponer las urgencias que tienen quienes pueden y buscan contratar a ese talento.

Y es que si algo quedó constatado durante la conversación es que las vacantes están ahí, pero cubrirlas requiere de estrategias integrales que aborden una transición eficiente y atractiva del aula a la empresa.

Roberto García, en representación del clúster Tera, fue el primero en romper el hielo y lo hizo con una demanda transversal. «La falta de profesionales altamente cualificados en todas estas materias se da no sólo en las empresas tecnológicas sino en todos los sectores y para tener estos perfiles y que sean capaces de aportar toda la evolución que se requiere, las empresas tienen que formar, retener y convencer a quienes opten por esta región».

Por eso, añadió, programas como este «son el suelo» sobre el que Cantabria debe construir su competitividad para jugar en no sólo «primera división», sino en todas, «podemos ser buenos en muchas cosas y que se nos reconozca más allá del turismo».

En la misma línea, Natalia Alciturri, de Ascentic, señaló que este programa puede contribuir a «visibilizar que en Cantabria hay oportunidades profesionales para desarrollarse a escala global». Alciturri puso también el foco en los valores, en la necesidad de «trabajar en la cultura del esfuerzo, el sentido de pertenencia y el arraigo a los proyectos».

Desde el ámbito industrial, Olga Dasgoas, de Grupo FAED, analizó la falta de perfiles cualificados en su gremio, donde se produce una situación crítica: a la escasez de jóvenes atraídos por la industria se une la próxima jubilación de gran parte de la plantilla. Según explicó, sólo en Cantabria, unas «30.000 ofertas de puestos de trabajo en estas áreas se quedan sin cubrir», y, «aunque se está haciendo una fuerte apuesta por la FP», estamos en una situación en la que las empresas «nos disputamos» a los trabajadores.

Finalmente, Cristina Chacón, responsable del proyecto en UNIR, recordó que el éxito del modelo apprenticeship exige corresponsabilidad: «este sistema necesita de la formación de la universidad, pero también requiere que esos conocimientos se complementen con lo que aprenden en las empresas, ellas tienen que implicarse en esta última milla».

A modo de conclusión, Javier Puente cerró el acto reivindicando que la mayor fortaleza de Cantabria Tech Talent reside en el «consenso» del que parte, ya que «estar alineados desde las instituciones públicas y académicas, las asociaciones y las empresas facilita llevar a delante la hoja de ruta».

Los protagonistas Roberto García Clúster. TERA «Programas como este son el suelo sobre el que tenemos que construir Cantabria para que sea un referente y las empresas podamos crecer y avanzar»

Los protagonistas Natalia Alciturri. Ascentic «Es importante trabajar también en la cultura del esfuerzo, el sentido de pertenencia y el arraigo a los proyectos en los que uno se embarca»

Los protagonistas Olga Dasgoas. Grupo FAED «Sólo en Cantabria unas 30.000 ofertas de puestos de trabajo en el sector industrial se quedan sin cubrir»

Los protagonistas Cristina Chacón. UNIR «Las empresas deben complementar la formación e implicarse en el aprendizaje que aporta esta última milla»