El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un tren de Renfe y otro de Ouigo en la estación de Atocha. EFE

Puente da el pistoletazo de salida a la competencia en la alta velocidad a Galicia, Asturias, Cantabria, Cádiz y Huelva

La red registró 12 millones de viajeros en el segundo trimestre, un 15% más, sobre todo por la incorporación de todos los operadores al corredor Madrid-Andalucía

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 30 de septiembre 2025, 13:07

La segunda fase de la liberalización de la alta velocidad coge ritmo. Este mismo martes el Ministerio de Transportes a través de Adif ha desbloqueado ... el proceso al enviar la documentación a los operadores (Renfe, Iryo y Ouigo) para que las compañías después realicen observaciones que se esperan a lo largo de 2026 y se publique oficialmente el detalle para quienes quieran optar a circular por los ejes Madrid-Galicia, Madrid-Asturias/Cantabria y Madrid-Cádiz/Huelva. El proceso, que comenzó en 2023, podría prolongarse hasta 2028.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Batalla campal en Cañadío con sillas, palos y vasos en la madrugada del domingo
  2. 2 Una gaviota hallada en Castro Urdiales, primer caso de gripe aviar detectado en Cantabria
  3. 3

    Aparatoso accidente en Barcenillas al volcar un tractor sobre unos antiguos gallineros
  4. 4

    Conmoción en la sociedad y luto oficial en Colindres y el fútbol cántabro
  5. 5

    El Ayuntamiento de Santander afronta la difícil tarea de contentar a vecinos y hosteleros con la ordenanza de terrazas
  6. 6

    Comienza el derribo de Villa Mercedes en Laredo tras revocarse su protección
  7. 7

    Muere Javier García Cuesta, técnico del gran Teka de los ochenta
  8. 8

    Se alquila bar municipal por menos de 200 euros al mes
  9. 9

    El Ministerio fija para el verano de 2026 el fin de la obra del Desfiladero tras cuatro años
  10. 10

    La fabricación de los trenes de cercanías se traslada a Zaragoza y retrasa su llegada a Cantabria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Puente da el pistoletazo de salida a la competencia en la alta velocidad a Galicia, Asturias, Cantabria, Cádiz y Huelva

Puente da el pistoletazo de salida a la competencia en la alta velocidad a Galicia, Asturias, Cantabria, Cádiz y Huelva