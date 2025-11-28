El Puerto adjudica la automatización del control de los puestos fronterizos por 3,5 millones La actuación supone incorporar cabinas de registro individual, puertas automáticas, tabletas de verificación y supervisión, tabletas de registro, cabina doble manual y contenedores acondicionados

Vehiculos saliendo del barco de Brittany Ferries al Puerto de Santander en el Muelle del Almirante.

H. R. Santander Viernes, 28 de noviembre 2025, 19:20 | Actualizado 19:29h. Comenta Compartir

La Autoridad Portuaria de Santander ha adjudicado en 3,5 millones de euros la instalación y mantenimiento del control automatizado de los puestos fronterizos del puerto, lo que conllevará también ampliar la zona de tránsito de la estación marítima dentro del nuevo sistema de registro en fronteras.

La actuación para el control automatizado ha sido adjudicada por tres años a la unión temporal de empresas NTT Data-Idemia Technologies-NYY Data, mientras que la ampliación de la estación marítima, que supone aumentar 80 metros cuadrados la superficie para el tránsito fronterizo, la ejecutará Carpintería Luis Ortiz por 35.000 euros en un plazo de un mes.

La actuación del control automatizado incluirá cabinas de registro individual, puertas automáticas, tabletas de verificación y supervisión, tabletas de registro, cabina doble manual y contenedores acondicionados.

El presidente del Puerto, César Díaz, explicó ayer al respecto en un comunicado que hay que compatibilizar la aplicación de ese nuevo sistema de registro en fronteras con el mantenimiento de los tiempos de escala de Brittany Ferries, «ya que se trata de un tráfico estratégico para nuestro puerto», aseguró.

«El objetivo de esta normativa es agilizar el registro de los datos de entrada y salida y de denegación de entrada relativos a nacionales de terceros países que crucen las fronteras exteriores de los estados miembros y de información y autorización de viaje a nacionales de terceros países exentos de la obligación de visado», remarcó Díaz.

También detalló que antes de que finalice el año se licitará el contrato de personal auxiliar de ayuda al pasajero durante un periodo de tres años, un servicio que prestará apoyo a la Policía Nacional en las tareas de información dirigidas a pasajeros de terceros países en los accesos a los controles para agilizar estos trámites.