El Puerto reducirá un 55% sus emisiones para el año 2030

El Puerto de Santander aboga por seguir creciendo de forma sostenible durante los próximos años para reducir un 55% las emisiones para 2030 mediante la ... inversión, la innovación, la descarbonización y el desarrollo entre la propia entidad portuaria y la capital de Cantabria. El propio presidente de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), César Díaz, abundó en este mensaje durante su intervención en un foro empresarial organizado este jueves por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y la institución que dirige.

El objetivo de la Autoridad Portuaria, argumentó, es convertirse en el «puerto de referencia» de la fachada atlántica europea y contribuir a la creación de empleo y riqueza en Cantabria, en la que supone el 11% de los trabajos y el 13,7% del PIB regional.

Para ello, se ha elaborado un plan estratégico que fue aprobado en junio por el Consejo de Administración de la APS y que contempla 96 iniciativas. La estrategia aborda las dimensiones económica, ambiental y social, y Díaz destacó que las principales acciones que se desarrollarán pasan por un plan de inversiones de 2025 hasta 2029, cuyo montante asciende a 270,3 millones de euros. De ellos, 149,9 corresponden a la APS y 120,4 a la iniciativa privada.

En este programa se incluyen actuaciones relacionadas con la construcción y rehabilitación de muelles e infraestructuras portuarias, urbanizaciones y pavimentaciones, edificaciones portuarias, sostenibilidad, energía, digitalización o innovación, entre otras.

Díaz puso el foco en que las inversiones que se realizan se deben afrontar con los recursos económicos generados por la propia actividad portuaria, por lo que dependen de la buena marcha de los tráficos y una gestión económica responsable en el día a día.

La estrategia del Puerto incluye también un plan de innovación y transformación digital que busca facilitar el intercambio de información, mejorar el servicio prestado a los operadores e incrementar el nivel de eficiencia del Puerto.

También un impulso a la descarbonización basada en la electrificación de los muelles, la instalación de una planta fotovoltaica, la instalación de gas natural licuado operado por Repsol, o la sustitución de la flota de vehículos de la APS por unidades 100 % eléctricas.

El objetivo último, seguir creciendo en actividad para alcanzar los ocho millones de toneladas en Santander en los próximos ejercicios.