César Díaz, este jueves en su conferencia dentro de la agenda de la APD. DM

El Puerto reducirá un 55% sus emisiones para el año 2030

El presidente de la entidad, César Díaz, desgrana en un acto de la APD la estrategia de la organización para los próximos ejercicios

J. L.

Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:14

Comenta

El Puerto de Santander aboga por seguir creciendo de forma sostenible durante los próximos años para reducir un 55% las emisiones para 2030 mediante la ... inversión, la innovación, la descarbonización y el desarrollo entre la propia entidad portuaria y la capital de Cantabria. El propio presidente de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), César Díaz, abundó en este mensaje durante su intervención en un foro empresarial organizado este jueves por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y la institución que dirige.

