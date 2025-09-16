El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Actividad en los muelles del Puerto de Santander. Alberto Aja

El Puerto replica hasta agosto el tráfico de 2024 y confía en acabar el año cerca de su récord

El acumulado desde enero suma 4,61 millones de toneladas, un 1,1% menos que el ejercicio anterior, pero llega a los 7,13 millones en el interanual

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Martes, 16 de septiembre 2025, 17:27

La Autoridad Portuaria de Santander (APS) cerrará 2025 de nuevo en el entorno de los siete millones de toneladas. Salvo descalabro coyuntural, especialmente por la ... vía de los graneles sólidos y cereales, la entidad cántabra logrará consolidar sus nuevos parámetros de actividad a pesar del mal inicio de ejercicio. Así se desprende de una nueva actualización ofrecida este martes por la APS para hacer balance de los primeros dos tercios de año. Según el Puerto, el tráfico interanual entre septiembre de 2024 y el pasado agosto ascendió a 7.130.118 toneladas, lo que sitúa a la infraestructura regional por encima del objetivo de los siete millones este año y un 0,1% por debajo del interanual anterior.

