El Puerto replica hasta agosto el tráfico de 2024 y confía en acabar el año cerca de su récord

La Autoridad Portuaria de Santander (APS) cerrará 2025 de nuevo en el entorno de los siete millones de toneladas. Salvo descalabro coyuntural, especialmente por la ... vía de los graneles sólidos y cereales, la entidad cántabra logrará consolidar sus nuevos parámetros de actividad a pesar del mal inicio de ejercicio. Así se desprende de una nueva actualización ofrecida este martes por la APS para hacer balance de los primeros dos tercios de año. Según el Puerto, el tráfico interanual entre septiembre de 2024 y el pasado agosto ascendió a 7.130.118 toneladas, lo que sitúa a la infraestructura regional por encima del objetivo de los siete millones este año y un 0,1% por debajo del interanual anterior.

5,9% crece el tráfico de contenedores hasta agosto, con 106.529 unidades registradas.

Por su parte, el acumulado entre enero y agosto alcanzó las 4.615.247 toneladas, un 1,1% inferior al mismo periodo del año anterior, el mejor de la historia en los muelles de la capital, recordó la APS.

En estos momentos, los graneles líquidos representan el 3,3% del total de mercancías movidas, mientras que los graneles sólidos acumulan el 43,9% y la mercancía general, la de mayor valor añadido, el 52,8%.

El tráfico de contenedores se incrementa un 5,9% con respecto al acumulado de estos ocho meses de 2024, alcanzando los 106.526 TEUs, mientras que los automóviles lo hicieron en un 3,4%, situándose en las 211.386 unidades. Por su parte, los cruceros pasan de las trece escalas de 2024 a las diecisiete contabilizadas desde enero, estando previsto cerrar el ejercicio con un total de 21 escalas.

Satisfacción

Para el presidente del Puerto, César Díaz, «los datos reflejan la consolidación de los siete millones de toneladas y el aumento de la mercancía general. Esto significa que estamos cumpliendo con los objetivos marcados para este año y que pasan por una gestión económica responsable que nos permita seguir invirtiendo en infraestructuras para aumentar la competitividad y calidad del servicio que ofrecemos e incrementar el valor añadido de nuestros tráficos», aseguró.

Díaz señaló también que el número de toneladas acumulado en los ocho meses de este año es «muy similar al registrado durante el mismo periodo de 2024», con un ligero descenso del 1,1%. Según explicó, «se trata de una cifra positiva, ya que no debemos olvidar que nos estamos comparando con el mejor año en movimiento de mercancías de la historia del Puerto».