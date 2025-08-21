El Puerto saca a licitación el contrato para automatizar los puestos fronterizos El contrato sirve para suministrar cabinas de registro, puertas automáticas, tabletas de verificación, cabinas y contenedores acondicionados

Héctor Ruiz Santander Jueves, 21 de agosto 2025, 07:33 Comenta Compartir

El Puerto de Santander quiere dar un paso más en su modernización. Concretamente en sus puertas. Por ello, ha sacado a licitación con un presupuesto base de siete millones de euros el suministro, instalación y puesta en marcha de sistemas automatizados que complementen a los manuales ya existentes en los puestos fronterizos.

En concreto, los equipos que se quieren instalar incluyen, entre otros equipamientos, cabinas de registro individual, puertas automáticas, tabletas de verificación y supervisión, tabletas de registro, cabina doble manual y contenedores acondicionados. Además de su suministro, el contrato que quiere adjudicar la Autoridad Portuaria de Santander (APS) incluye también su mantenimiento, por lo que el contrato tiene un plazo de ejecución de 41 meses porque la empresa adjudicataria deberá hacerse cargo del cuidado de las dotaciones durante los tres primeros años.

La licitación se rige por un procedimiento negociado sin publicidad restringido a las empresas que han sido homologadas por el Ministerio del Interior para esta contratación, que va ligada a la entrada en vigor en los próximos meses del Sistema Europeo de Entradas y Salidas (EES) y el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (Etias),

Según explica la APS, se trata de agilizar el registro de los datos de entrada y salida y de denegación de entrada relativos a nacionales de terceros países que crucen las fronteras exteriores de los estados miembro y de información y autorización de viaje a nacionales de terceros países exentos de la obligación de visado.

Además, próximamente, el Puerto licitará también el contrato de personal auxiliar de ayuda al pasajero para la aplicación del EES durante un periodo de tres años y con un presupuesto base de licitación de casi tres millones de euros con un plazo de ejecución de 36 meses.