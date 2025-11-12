Al Puerto de Santander se le complica superar el tráfico de mercancías del año pasado, pero espera consolidar los 7 millones

No se puede decir que sea un chasco. Ni siquiera que no se vaya a cumplir con lo prometido. Porque el discurso siempre ha sido ... lo mismo, tras una trayectoria ascendente los últimos años en los que las mercancías que movilizaba el Puerto de Santander parecían no encontrar horizonte, este año todo parece indicar que el volumen se quedará por debajo. Hasta octubre –según confirman los datos publicados este miércoles– por la estación marítima pasaron este curso 5.949.801 toneladas, lo que implica un 1,43% menos que en el acumulado del pasado año hasta el mismo mes, cuando ya se había superado la barrera de los 6 millones. Sin embargo, el presidente de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), César Díaz, no da por perdido alcanzar la barrera de los 7 millones antes de cerrar el curso.

Para ser justos, el máximo responsable del puerto nunca ha hablado de superar registros. El récord alcanzado en 2024 fue tan alto, que desde el primer momento sabía que se podía quedar algo por debajo en la siguiente ronda, como está sucediendo, más aún teniendo en cuenta el complicado escenario comercial internacional en un clima atenazado por una persistente tensión arancelaria. Por ello el discurso siempre ha pasado a lo largo de estos meses por poner el listón en «consolidar» –ese ha sido el término más invocado recurrentemente– los siete millones.

5,7% ha aumentado el tráfico de vehículos y contenedores de enero a octubre con respecto al mismo periodo del pasado año.

Un objetivo que Díaz no da por perdido en el poco tiempo que queda hasta diciembre. Así lo destaca en el balance que ha ofrecido de los resultados de tráfico de los diez primeros meses recién publicados. «El puerto mantiene su desempeño conforme a los objetivos establecidos para este año, orientados a alcanzar la consolidación de los siete millones de toneladas y el aumento de la cuota de la mercancía general en el total de los tráficos portuarios», ha trasladado.

El que 2025 tenga difícil superar en tráfico de mercancías totales a su antecesor, no implica que todo lo demás tenga un prisma negativo. Hay otros indicadores que Díaz ensalza como positivos. Entre ellos, destaca el buen comportamiento del tráfico de vehículos y de contenedores ya que ambos han crecido, en el acumulado desde enero hasta octubre, un 5,7% con respecto al mismo periodo del año anterior. Concretamente, se alcanzaron los 134.616 TEU´s (contenedores de 20 pies) con lo que octubre se cerró con un nuevo récord mensual de volumen de mercancías movidas en contenedor, ascendiendo a 155.137 toneladas. En cuanto a los vehículos, se movieron hasta entonces 276.022 unidades.

¿Se ha tocado techo en el Puerto de Santander? Que Díaz siempre se haya mostrado poco ambicioso a la hora de superar este año los registros del pasado no quiere decir que ya no haya espacio para más crecimiento. De hecho, que por ahora se vea como un logro el mantenerse –por no utilizar otra vez la palabra 'consolidar'– no implica que en los próximos años no se vea realista volver a la senda del crecimiento de la última etapa. De hecho, para 2028 se quiere haber alcanzado los 8 millones de toneladas anuales, y para continuar sosteniendo esa progresión se ha realizado un plan estratégico que comprende la próxima década, con un importante despliegue de inversiones.

Los datos

De esta forma, en los primeros diez meses de 2025 la mercancía general creció un 0,2% y los graneles líquidos un 20,5%, mientras que han sido los graneles sólidos los que han implicado una bajada del 5,1%. En lo va de año, los graneles líquidos representan el 3,2% del total de mercancías movidas por el puerto, mientras que los graneles sólidos el 44,6% y la mercancía general, «la de mayor valor añadido», el 52,3%.

«Desde la APS estamos dando los pasos adecuados para seguir generando empleo y fortaleciendo la industria de Cantabria», ha afirmado el presidente de la APS. «A la importante labor comercial que estamos desarrollando entre las empresas de nuestro hinterland, se suma el ambicioso plan de inversiones que hemos aprobado para 2025-2029 y que se refleja en obras tan importantes como el muelle de Raos 6, la ampliación del silo de automóviles o el tacón y la rampa de Raos 9. Nuestro objetivo es seguir apoyando a nuestra comunidad portuaria e incrementando la competitividad de nuestro puerto».