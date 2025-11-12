El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Grúas en el Puerto de Santander. Roberto Ruiz

Al Puerto de Santander se le complica superar el tráfico de mercancías del año pasado, pero espera consolidar los 7 millones

Hasta octubre la estación marítima movilizó 5.949.801 toneladas, un 1,43% menos que en el acumulado del pasado año hasta el mismo mes

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santander

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 14:43

No se puede decir que sea un chasco. Ni siquiera que no se vaya a cumplir con lo prometido. Porque el discurso siempre ha sido ... lo mismo, tras una trayectoria ascendente los últimos años en los que las mercancías que movilizaba el Puerto de Santander parecían no encontrar horizonte, este año todo parece indicar que el volumen se quedará por debajo. Hasta octubre –según confirman los datos publicados este miércoles– por la estación marítima pasaron este curso 5.949.801 toneladas, lo que implica un 1,43% menos que en el acumulado del pasado año hasta el mismo mes, cuando ya se había superado la barrera de los 6 millones. Sin embargo, el presidente de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), César Díaz, no da por perdido alcanzar la barrera de los 7 millones antes de cerrar el curso.

