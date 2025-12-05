El Puerto de Santander estrecha posiciones y en noviembre casi iguala el tráfico de 2024 La Autoridad Portuaria de Santander incide en que tras los datos históricos de 2023 y 2024 en este año «se conseguirá consolidar el dato de los 7 millones de toneladas»

A pocas semanas de cerrar el año, se ha estrechado considerablemente la diferencia que mantenía el Puerto en volumen de mercancía con respecto al año pasado. La Autoridad Portuaria de Santander (APS) ha dado a conocer este viernes que el tráfico acumulado entre enero y noviembre es de 6,59 millones de toneladas, mientras que en el pasado ejercicio por estas fechas era de 6,63 millones, un leve 0,60% por encima. Es todo un logro teniendo en cuenta que 2024 arrancó flojo y que le costó igualar posiciones, pero todo parece indicar que finalmente la instalación conseguirá consolidar su objetivo de los 7 millones.

De hecho, noviembre ha sido mejor mes que el del año pasado, puesto que el tráfico de la estación marítima creció un 5,6% respecto al mismo mes de 2024, hasta las 640.736 toneladas. Estas cifras indican que este año la instalación terminará con «un balance positivo» que permitirá «seguir creciendo de forma sostenida en el futuro y tratar de alcanzar los 8 millones de toneladas en 2028 y una cifra de negocios de 30 millones de euros». Así lo expresó el presidente de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), César Díaz.

«Sé que se trata de un reto muy ambicioso, pero estoy seguro de que, con trabajo, compromiso y la profesionalidad que caracteriza a nuestra comunidad portuaria, las empresas de nuestro hinterland seguirán apostando cada vez más por nosotros como parte fundamental de sus cadenas logísticas», insistió Díaz a través de un comunicado. De esta forma, anticipa que «tras encadenar dos cierres históricos consecutivos (2023 y 2024), este ejercicio supondrá la consolidación de Santander como un puerto de 7 millones de toneladas».

El tráfico acumulado entre enero y noviembre ascendió a 6,59 millones de toneladas, de las que un 52,6% se corresponde con la mercancía general, un 44,5% con los graneles sólidos y un 3,0% con los graneles líquidos. En este sentido, el presidente destacó el hecho de que más de la mitad del tráfico sea de mercancía general «de mayor valor añadido y que crea más empleo», y resaltó al respecto que Santander «ha dejado de ser un puerto granelero para convertirse mayoritariamente en un enclave logístico en el que prima este tipo de tráfico».

Además, el tráfico de contenedores se incrementó un 5,7% hasta noviembre en comparación con el dato acumulado de los once primeros meses del ejercicio anterior, alcanzando los 148.875 TEU (contenedores de 20 pies), mientras que los automóviles lo hicieron en un 4,5%, situándose en las 309.058 unidades.

Tras enfatizar que el Puerto representa un 13,71% del PIB regional y un 11% del empleo, Díaz señaló que aspira a convertir esta infraestructura en «un punto de referencia de la fachada atlántica europea y a contribuir, cada vez con más fuerza, a la política industrial del Gobierno de Cantabria», utilizando el Plan Estratégico 2030 aprobado en junio por el Consejo de Administración.