Pymetal defiende su postura en la negociación del metal ante «la rotunda negativa sindical a rebajar sus pretensiones»

Pymetal defendió este martes su postura en la negociación para renovar el convenio del metal de Cantabria, después de que los sindicatos anunciaran ayer que ... las conversaciones volvían a estar rotas tras una reunión de unos pocos minutos en el Orecla y, en consecuencia, se manifestarán por Santander el próximo lunes. La asociación que representa a las empresas en el proceso explicó que los sindicatos «no efectuaron ninguna propuesta de acercamiento, reclamando en su integridad sus pretensiones, por lo que nuestra parte no pudo sino mantener la oferta ya formulada en reuniones anteriores, también sin modificaciones, al entender que una negociación es un acercamiento de posturas, y en la mesa de negociación hemos visto una negativa rotunda sindical a rebajar sus pretensiones».

La patronal recordó además que «en la negociación se han acordado ya más de una docena de puntos que contemplan tanto mejoras económicas (incremento del plus de nocturnidad y de la gratificación especiales de vacaciones, entre otras), como sociales (exención del trabajo nocturno a mayores de 58 años, incremento de la póliza de seguro por accidente, inclusión de complemento en enfermedad profesional, etc.)».

De ahí que, en su opinión, las cuestiones pendientes se centran en la actualidad en el incremento salarial, determinar la forma de incrementar la gratificación especial de vacaciones, congelación del plus de distancia y la ampliación de las causas para la licencia retribuida por asistencia a médico especialista. Los sindicatos informaron días atrás públicamente de avances en el plus de distancia, una premisa que la patronal no parece dar por buena.

Pymetal insistió en que su propuesta de mejora «sigue en los mismos términos formulados en reuniones anteriores, y supone un coste de convenio cercano al 4%».