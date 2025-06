Reducir nuestro impacto ambiental, importante hoy, vital en el futuro

Patricia Delgado Calle Santander Miércoles, 4 de junio 2025 | Actualizado 05/06/2025 07:34h. Compartir

No hay aliado pequeño cuando de luchar por la sostenibilidad de nuestro planeta se trata. Desde la acción individual hasta la colaboración entre grandes organizaciones e instituciones, cada acto es crucial. Esta fue una de las ideas clave que dejó el foro 'Enfoques multisectoriales para la reducción del impacto ambiental', organizado por El Diario Montañés en el marco de su proyecto Sostenibles y celebrado en el contexto del Día del Medio Ambiente que se conmemora hoy, 5 junio, en todo el mundo.

La reflexión no pudo ser más acertada, porque, como bien puso de manifiesto en la bienvenida institucional el director comercial de El Diario, Carlos Fernández, en Cantabria son muchos los agentes que trabajan por este objetivo y es importante contar con espacios «donde dar visibilidad a los proyectos que tenemos, debatir sobre las distintas fórmulas de intervención que están a nuestro alcance y favorecer la conversación y la acción conjunta de nuestro tejido empresarial, social e institucional». Todas las aportaciones suman y pueden inspirar a otros.

Y con este afán de ser un altavoz desde el que exponer algunos ejemplos de referencia en nuestra región, el salón de actos de El Diario Montañés invitó a su atril a Marga Rojo Calderón, primera teniente de alcalde y concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santander, para exponer los hitos de su proyecto 'Santander Capital Natural'.

Marga Rojo Calderón: «Este proyecto ha convertido a Santander en un referente y está llamado a ser la marca verde de la ciudad»

En el vídeo: ponencia completa de Marga Rojo Juanjo Santamaría

Mesa redonda. 'Diferentes experiencias, el mismo objetivo'

Adriana Onandía, Román San Emeterio, Eloy Gutiérrez y Leofredo Pellón, participantes en la mesa redonda, junto a la periodista Saray Ceballos. Juanjo Santamaría

Leofredo Pellón Sancho Aqualia «El gran reto que tenemos ante nosotros es la normativa, cada vez más estricta y cambiante»

Ampliar Leofredo Pellón Sancho, Jefe de Unidad de Gestión de Aqualia en Cantabria Juanjo Santamaría

«El agua es un elemento fundamental que está presente en todos los sectores económicos y actividades humanas, por lo que su correcta gestión es una cuestión clave.

Desde Aqualia trabajamos en distintos tramos que abordan su ciclo integral y, en consecuencia, afrontamos diversos desafíos vinculados con esa gestión. Actualmente, diría que el gran reto que tenemos ante nosotros es el de la normativa, cada vez más estricta y muy cambiante, así como mitigar el estrés hídrico.

Nosotros nos esforzamos en la utilización de distintas herramientas que nos conduzcan a superar esos retos y, dentro de ellas, considero que hoy, para ser sostenibles, son imprescindibles la innovación, el desarrollo y la tecnología.

Hace algunos años nuestra organización dio un gran salto en esta materia con un plan estratégico de sostenibilidad que nos ha permitido evolucionar de buenas intenciones a líneas claras de trabajo, medibles y con proyectos claros. Entre ellos, quisiera destacar CantabriControl, que se corresponde con una convocatoria europea y está orientada a dotar a los municipios de infraestructuras de digitalización, gestión de fugas... Es una iniciativa que nos va a permitir avanzar mucho en nuestros objetivos y, gracias a la financiación europea, hacerlo más rápidamente».

Eloy Gutiérrez Nuñez ACEMM «El ciclo de la madera exige inversión y, sin ella, se pone en peligro nuestra continuidad»

Ampliar Eloy Gutiérrez Nuñez, vicepresidente de Asociación de Empresarios de la Madera y del Comercio del Mueble (ACEMM) Juanjo Santamaría

«El sector forestal tiene en el epicentro de su actividad la madera, una materia prima natural, sostenible y reciclable que, además de su aplicación en el ámbito económico, es muy importante a escala social y ambiental, influyendo en cuestiones como la calidad del aire, la mejora del agua o la prevención de la erosión del suelo. Una serie de externalidades que, si bien todos conocemos, pocos analizamos y menos aún las tienen en cuenta a la hora de favorecer que se sostenga en el tiempo. Y es que la supervivencia del sector es, hoy en día, uno de los grandes retos que tenemos.

La política forestal no está siendo adecuada, cada vez hay más trabas e inconvenientes para poder operar y esto genera dudas. No podemos olvidar que el ciclo de la madera exige inversión y si las dificultades para invertir llegan al extremo de que no se puedan realizar, se pone en peligro la continuidad de la actividad. E insisto, terminar el proceso, invertir en replantar para reiniciar los ciclos, es esencial.

Me gustaría también esbozar algunas repercusiones que tiene ese ciclo, como son la fase de mantenimiento, que crea mano de obra local y duradera; o la de tratamiento de residuos, que hoy en día permite generar energía eléctrica o térmica».

Román San Emeterio Pedraja Colegio de Arquitectos de Cantabria «Hace falta un cambio que transforme edificios y ciudades en refugios climáticos»

Ampliar

«Me gustaría recuperar y pensar un momento sobre el concepto de sostenibilidad, porque creo que se le aplica una visión un poco estrecha. En el ámbito de la construcción, la mayoría lo asocia a la eficiencia energética de los edificios y es así, pero también va mucho más allá.

Tiene que ver con un cambio total de paradigma que se relaciona con la transformación de nuestros edificios y ciudades en lo que llamamos refugios climáticos. Por ello, el sector de la construcción, la edificación y el urbanismo es hoy en día más multidisciplinar que nunca.

Si hablamos un poco de las tendencias que tenemos actualmente entre nosotros, podemos citar, entre otras, la evolución de la eficiencia energética en los edificios hacia la flexibilidad y el dinamismo, que va del consumo casi nulo hacia la generación de energía; la reutilización y gestión de residuos, que implica pensar cómo se diseñan las estructuras y también cómo se destruyen; la tecnología y la investigación, puesto que hoy en día estamos en una búsqueda constante de materiales nuevos, fórmulas de reaprovechamiento, de optimización...; o la incorporación de procesos de renaturalización en zonas urbanas, pensando en los parques como infraestructuras verdes, no dotaciones».

Adriana Onandía Fernández Grupo Consorcio «Trabajamos en una nueva estrategia que es aplicable a empresas de cualquier sector»

Ampliar Adriana Onandía Fernández, responsable de Comunicación y Sostenibilidad en Grupo Consorcio Juanjo Santamaría

«El concepto de sostenibilidad está muy presente en Grupo Consorcio desde hace muchísimos años. Creamos nuestro primer plan estratégico en 2013, lo que fue algo realmente temprano en nuestro sector. Después, en 2016, iniciamos el proceso para certificarnos como empresa B Corp, que lo logramos en 2019 y lo mantenemos desde entonces.

Esto quiere decir que somos una empresa que cumple con altos estándares de sostenibilidad, que vamos más allá de lo exigido. Ahora, este 2025, estamos inmersos en el desarrollo de un nuevo plan estratégico que se articula en cuatro ejes y que creo que es muy interesante para cualquier empresa, independientemente del sector. Los ejes son: producto, personas, producción eficiente y sociedad.

Así, dentro de ellos, podemos señalar algunas iniciativas, como por ejemplo, el proyecto InsoCon, que realizamos con el CDTI para buscar materiales biodegradables que permitan la misma conservación de alimentos o la compra de materia prima certificada como sostenible; la creación de programas de equidad salarial, igualdad o conciliación; el uso de energías eléctricas renovables o programas de gestión de residuos; o la participación en iniciativas como Upcycling the Oceans, de la Fundación Ecoalf o Golf en hospitales, de la Fundación Seve Ballesteros».