El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Sánchez. EFE

El retraso de España con los fondos europeos obligará a gastar en menos de un año la mitad del dinero

Varios países comunitarios piden a Bruselas una flexibilización del límite petición que finaliza en 2026

José A. González

José A. González

Lunes, 6 de octubre 2025, 11:56

Comenta

Casi 80.000 millones en apenas once meses. Ese es el desafío que enfrenta Moncloa para abordar lo que resta de 2025 y 2026. El ... límite es agosto del próximo año: la fecha de caducidad que la Comisión Europea ha fijado para que los Estados miembros agoten los fondos comunitarios del programa Next Generation, cuya transferencia comenzó en 2021.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Cantabria vacía... de bares
  2. 2

    El árbitro se llama Marta
  3. 3

    Cañadío repite podio en el Campeonato de España de Tortilla por quinto año consecutivo
  4. 4

    Tan bello como una portería a cero
  5. 5

    La planta de Ramales consigue las primeras ventas de salmón en cautividad de España
  6. 6

    El coraje cotidiano de la Policía Local
  7. 7

    Desvalijada la extinta piscifactoría de Pesués
  8. 8

    Los directores de hotel piden medidas reales para la desestacionalización y una promoción efectiva
  9. 9

    Los trabajos de Faro Santander, centrados en el arco, afrontan el último trimestre del proyecto
  10. 10 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El retraso de España con los fondos europeos obligará a gastar en menos de un año la mitad del dinero

El retraso de España con los fondos europeos obligará a gastar en menos de un año la mitad del dinero