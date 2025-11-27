El rey entregará el Premio Reino de España a María Teresa Rodríguez, presidenta de Honor de Gullón El próximo lunes tendrá lugar el acto en el Palacio Real del Pardo, casi un año después de anunciarse que la empresaria aguilarense recibiría esta distinción por su trayectoria

Hace casi un año que se dio a conocer que el IX Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial recaería en la empresaria María Teresa Rodríguez, presidenta de honor de Galletas Gullón. El galardón hasta la fecha no ha sido entregado y finalmente ya se ha puesto fecha para el evento. Se celebrará el próximo lunes, 1 de diciembre, a las 11.00 horas en el Palacio Real del Pardo, en Madrid, y estará presidido por el rey Felipe VI.

Este reconocimiento es convocado anualmente por el Círculo de Empresarios, el Cercle d'Economía y el Círculo de Empresarios Vascos para distinguir una trayectoria en el mundo de la empresa que haya destacado por la creación de empleo, la innovación, la internacionalización y la cooperación con la sociedad. Todos ellos requisitos que, a juicio de las entidades, cumple de manera patente María Teresa Rodríguez.

La empresaria nació en Aguilar de Campoo en 1942. Tras años dedicados al cuidado de su familia, en 1983, tras el fallecimiento de su marido, José Manuel Gullón, se vio obligada a tomar las riendas de la empresa. Una compañía que se fundó en 1892 y que hoy en día es la única empresa galletera familiar que se mantiene en el sector. Fue nombrada presidenta del consejo de administración con amplios poderes para dirigir la empresa.

Gracias a su política de reinversión de beneficios y una ambiciosa estrategia de internacionalización, María Teresa Rodríguez Sainz-Rozas ha conseguido situar a Gullón como líder del sector galletero español, con una facturación superior a los 300 millones de euros anuales y con presencia en más de 120 países. Cuentan, además, con dos filiales en Europa, Bolachas Gullón, en Portugal, y Biscotti Gullón, en Italia. En junio de 2019 se jubiló, dejando al frente de la empresa a su hija Lourdes Gullón Rodríguez y actualmente ocupa la presidencia honorífica. Además de su destacada trayectoria empresarial, ha promovido iniciativas filantrópicas en el terreno de la educación, la generación de empleo y el desarrollo comunitario.