La Sareb mantiene aún más de 2.000 activos en Cantabria con 690 viviendas y 300 suelos

El denominado 'banco malo' en sus inicios encarará a final de 2027 su liquidación y transferirá sus pisos a la sociedad estatal Sepes

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Domingo, 26 de octubre 2025, 15:52

Lejos queda el estallido de la burbuja inmobiliaria sufrido en España en 2008, una derivada de una crisis de deuda y financiera global que tiene ... su inicio asumido con la quiebra del gigante de inversión Lehman Brothers en Estados Unidos. Sin embargo, las consecuencias y heridas de aquella época todavía siguen vigentes más de 15 años después. Bien lo sabe la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). El conocido popularmente como 'banco malo' nació en 2012 como una condición del rescate financiero europeo a la economía nacional principalmente con la misión de asumir los bienes deteriorados y tóxicos en propiedad de la banca, mayormente inmuebles y créditos promotores, para que el sector pudiera recuperar la confianza en el mercado. A día de hoy, dicha entidad aún mantiene en Cantabria una cartera que supera los 2.000 activos, 690 de ellos viviendas.

