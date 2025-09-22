El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trabajadores en una obra. Félix Morquecho

El SMI es el salario más frecuente en España y sus subidas frenaron la creación de 150.000 empleos

El informe se conoce horas antes de que el Gobierno se reúna con agentes sociales y patronal para abordar una nueva alza para 2026

José A. González

José A. González

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:51

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) confirma el impacto negativo, «aunque leve», de las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) aprobadas en 2019 y ... 2023. Alzas que, según sus cálculos, frenaron «al menos» la creación de puestos de trabajo. Así se desprende su informe publicado este lunes con los detalles técnicos de la opinión de sostenibilidad a largo plazo de las Administraciones Públicas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cuatro heridos en una doble salida de vía en la A-8 a la altura de Entrambasaguas
  2. 2

    Cantabria, tierra de vacas campeonas
  3. 3

    %uD83C%uDFA7 El audio del VAR del penalti del Córdoba-Racing
  4. 4

    La Guardia Civil estrena en Santander su buque oceánico Duque de Ahumada
  5. 5 El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después
  6. 6

    Las causas del éxito de la FP cántabra
  7. 7 Lunes de chaparrones en Santander: 60 litros, la cifra más alta de toda España
  8. 8

    «Tenemos que dar una vuelta a esto del VAR»
  9. 9

    La incapacidad permanente se dispara un 9,3% en Cantabria desde 2024 con 1.190 casos más
  10. 10

    El Ayuntamiento de Santander encarga el estudio para reparar el acceso a Los Peligros y pone fin al conflicto con Costas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El SMI es el salario más frecuente en España y sus subidas frenaron la creación de 150.000 empleos

El SMI es el salario más frecuente en España y sus subidas frenaron la creación de 150.000 empleos