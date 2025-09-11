«En una sociedad del cambio lograr cohesión en la empresa familiar es un verdadero arte»

El doctor en economía Manuel Bermejo (Cáceres, 1966), considerado uno de los expertos más influyentes en empresa familiar y emprendimiento, hace una labor constante de ... divulgación en redes sociales. Sin embargo, «hace tiempo me comprometí conmigo mismo a publicar cada cuatro o cinco años un formato más contundente, un libro, que lo recopilase todo y por ahora lo estoy consiguiendo». El último resultado de esa promesa es 'Familias Empresarias en la sociedad del cambio', que ayer presentó en la Real Sociedad de Tenis de La Magdalena.

El último libro del experto, que es presidente de The Familiy Advisory Board (firma desde donde acompaña como consejero a compañías) parte de la premisa de «reflexionar sobre cómo los enormes cambios que están sucediendo en la sociedad impactan en la empresa familiar». Sobre ello departió en la presentación mediante una conversación con su amigo, el empresario cántabro Manuel Huerta -ambos colaborarán con artículos de manera periódica en El Diario Montañés próximamente-.

Bermejo incidió en la charla en cómo el continuo cambio ha hecho que ahora «las familias están formadas por miembros más diversos, con cosmovisiones muy distintas». Por ello, en un entorno cada vez más abierto a la tecnología y a los movimientos internacionales, «conseguir cohesión cuando uno está en Santander y otro en Miami empieza a ser un verdadero arte». Un reto para el que el doctor en economía está claro que es «clave el liderazgo y el espíritu emprendedor».

De una forma muy didáctica, explicó Bermejo la necesidad de que en la empresa familiar exista «un plan a 25 años, con una ruta muy marcada». Asimismo, recalcó que «a los hijos hay que darles educación y mundo» porque «estamos hablando de compañías que deben ser como grandes ríos, que lo son porque tienen grandes afluentes». «La norma del juego es que cada generación aporte valor y añada ceros a la derecha, porque si no sumas, restas».