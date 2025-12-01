El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fachada de un edificio. A. Gómez

El Supremo avala el desahucio de unos inquilinos por el impago del IBI y la tasa de basuras

Aunque su cuantía no estaba en el contrato de alquiler, el alto tribunal confirma que no deben incorporar el importe exacto de estos tributos

E. Martínez

Madrid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:57

Comenta

El Tribunal Supremo ha avalado el desahucio de una pareja que vivía de alquiler en una vivienda ubicada en Ibiza por no pagar el Impuesto ... de Bienes Inmuebles (IBI) y la tasa de recogida de basuras, aunque el importe anual a abonar por dichos conceptos no estaba especificado en el contrato de arrendamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallecen tres amigos de entre 22 y 25 años en un accidente de tráfico en Virgen de la Peña
  2. 2

    «Las gallinas están cabreadas porque quieren salir a la calle, se lo noto»
  3. 3

    Tres «críos del pueblo» que rompen una pandilla y dejan un gran vacío en Cabezón
  4. 4 El Icass quita las competencias a una funcionaria por el «peligro» de perder 7 millones en subvenciones
  5. 5

    «Nos ha impactado a toda la comarca. Ahora hay que estar con las familias»
  6. 6

    El mago parte por la mitad al Eibar
  7. 7

    Las primeras investigaciones apuntan a un exceso de velocidad en el accidente mortal de Cabezón de la Sal
  8. 8

    «Si aguanta la nieve, Alto Campoo abrirá para el puente; ojalá sea una temporada estable»
  9. 9 Delegación del Gobierno: Esa carretera está en buenas condiciones
  10. 10

    Multitudinaria despedida a Alejandro Fernández en Villanueva de la Peña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Supremo avala el desahucio de unos inquilinos por el impago del IBI y la tasa de basuras

El Supremo avala el desahucio de unos inquilinos por el impago del IBI y la tasa de basuras