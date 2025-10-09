Cinco startups cántabras, finalistas en el Top 101 de empresas innovadoras con impacto

Cinco startups de Cantabria han sido seleccionadas como finalistas en el Top 101 Spain Up Nation del emprendimiento con impacto en España, un reconocimiento promovido ... por la Asociación Española de Agencias de Desarrollo Regional (Foro ADR) y la Empresa Nacional de Innovación (Enisa), una distinción que en la región impulsa Sodercán.

Las compañías elegidas en la Comunidad son Envisad, Manfacter, Panssari, Northdelta y Phytobatea. Una de las cinco se alzará con la distinción de empresa embajadora de Cantabria por su impacto social y medioambiental en Cantabria. Junto a las designadas en el resto de territorios, será embajadora de la marca Spain Up Nation, impulsada por Enisa para posicionar a España como referente mundial en emprendimiento innovador. La elección tendrá lugar el 12 de noviembre en Murcia.

Según explica Sodercán, Envisad (Environmental Smart Devices) desarrolla soluciones tecnológicas para la monitorización y observación de ecosistemas acuáticos. Ofrece plataformas subacuáticas avanzadas que integran sensores, comunicaciones y análisis de datos para medir calidad del agua y realizar inspecciones en ríos, embalses y océanos. Sus sistemas permiten obtener datos clave donde otras tecnologías no llegan, facilitando la toma de decisiones ambientales.

Respecto a Panssari, desarrolla una plataforma modular para la detección y seguimiento de personas, vehículos y objetos en infraestructuras críticas como puertos, mediante inteligencia artificial, visión artificial con etiquetado de imagen y detección por radiofrecuencia. En su caso, oferta soluciones de control de accesos, geolocalización y monitoreo predictivo que mejoran la seguridad operativa y permiten una gestión eficiente, escalable y sin fricciones.

Manfacter es una startup que transforma la fabricación bajo demanda mediante una plataforma inteligente que automatiza, por primera vez, todo el ciclo de diseño y producción de piezas industriales desde lenguaje natural, sin necesidad de conocimientos de diseño 3D. Esta compañía permite a sus usuarios describir una pieza en texto libre o subir un modelo 3D y recibir al instante precio de fabricación y plazo de entrega, reduciendo el proceso de semanas a segundos.

En el caso de Northdelta, aplica innovación, ingeniería y tecnología al sector agrícola, enfocada en transformar la agricultura para proteger el agua. Desarrolla un sistema autónomo con IA y satélite, que gestiona riego, nutrientes y variables ambientales desde una única herramienta digital.

Por último, Phytobatea desarrolla tecnología verde, basada en la naturaleza, innovadora y patentada a nivel europeo, cuya aplicación es la creación de filtros de vegetación flotante para la descontaminación de masas de agua. También ofrece la redacción y dirección de proyectos de sistemas de depuración de masas de agua naturales, seminaturales o artificiales, así como la fabricación de dispositivos, la producción de especies vegetales de interés y el suministro, instalación y mantenimiento de los sistemas.