Los participantes en la visita al Puerto de Shandong. DM

El talento cántabro se empapa de los avances de China

Tres ingenieros de la región fueron elegidos para un viaje a la ciudad de Qingdao y conocer el desarrollo tecnológico del gigante asiático

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santander

Domingo, 28 de septiembre 2025, 02:00

Hace no mucho, Europa fue el espejo en el que China se miraba. Ahora ese espejo se ha vuelto un retrovisor desde el que ... el gigante asiático nos ve ya con bastante delantera. Nos han adelantado en la autopista. Esa es la principal reflexión con la que han vuelto en su maleta los tres ingenieros que este mes han participado en un viaje de conocimiento y formación técnica en Qingdao, a dos horas al sur de Pekín. En la iniciativa (organizada por el Instituto de la Ingeniería de España) participaron una veintena de profesionales con distintas especializaciones para empaparse de la forma de trabajar y los avances implementados en la otra punta del mundo y fomentar así la cooperación internacional.

