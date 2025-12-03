La campaña de Navidad creará 5.570 empleos en Cantabria, según Randstad, un 6% más que en 2024

Randstad prevé que la campaña de Navidad -el periodo entre el 'Black Friday' y las rebajas de enero- generará en Cantabria 5.570 contrataciones, un ... 6% más que el año pasado, según se desprende de sus 'Previsiones de contratación para Navidad en 2025'.

De este modo, el incremento regional se sitúa por encima del medio del 4,7%, y es el quinto más elevado, similar al de Andalucía, solo superado por Extremadura (7,5%), Navarra (6,9%), Canarias (6,4%) y Aragón (6,3%).

En España, la previsión es que la campaña genere 452.950 nuevas contrataciones, un 4,7% más que la del año pasado, cuando se firmaron un total de 432.609 contratos de trabajo.

Por sectores, la hostelería será el sector que más contratos va a generar (174.190) y el que más crecerá, un 12,4% respecto al año anterior. Por su parte, el transporte y la logística, uno de los sectores más beneficiados por estas fechas, registrará cerca de 160.000 contratos, un 6,8% menos que el año anterior (171.200).

A su vez, el comercio va a generar 119.000 contratos durante esta campaña, un 12,1% más que en 2024 (106.390). En cuanto al peso de los sectores, el transporte y la logística representan el 35,3% del total de vacantes, la hostelería un 38,4% y el comercio poco más del 26,3%.

«Este ejercicio las previsiones de Randstad mantienen la tendencia creciente a la contratación por esta fecha como consecuencia de la buena marcha de la economía y el consumo», señala el director general de Trabajo Temporal de Randstad, Andrés Menéndez.