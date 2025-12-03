El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Compras navideñas en el Mercado de la Esperanza (Santander), el pasado año. Roberto Ruiz

La campaña de Navidad creará 5.570 empleos en Cantabria, según Randstad, un 6% más que en 2024

Según la empresa de trabajo temporal, la hostelería será el sector que más crecerá en relación al año anterior

J. L.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:33

Randstad prevé que la campaña de Navidad -el periodo entre el 'Black Friday' y las rebajas de enero- generará en Cantabria 5.570 contrataciones, un ... 6% más que el año pasado, según se desprende de sus 'Previsiones de contratación para Navidad en 2025'.

