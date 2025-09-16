Cantabria lidera el incremento del coste laboral en España en el segundo trimestre

Cantabria lidera la subida del coste laboral medio por trabajador y mes durante el segundo trimestre de 2025. La región registra un incremento en este ... concepto, que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales, del 5,4% en relación al ejercicio anterior, hasta alcanzar los 3.033,9 euros.

El dato lo ofreció este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE), que señaló que el crecimiento cántabro se sitúa 2,4 puntos por encima del experimentado en el conjunto nacional (+3%).

3.033,9 euros es el coste laboral cántabro en el segundo trimestre, 223,36 euros menos que en España. 2.123,61 euros es el coste salarial en Cantabria (sin cotizaciones sociales), el quinto más bajo del país.

En términos brutos, el coste laboral de Cantabria está 223,36 euros por debajo del de el conjunto del país (3.257,29 euros). Por comunidades, el más elevado es el de la Comunidad de Madrid, que asciende a 3.880,74 euros, lo que suponen 846,84 euros más que el cántabro.

Del total de dicho concepto, el coste salarial (que comprende todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) se situó en los 2.123,61 euros de media en Cantabria por trabajador y mes en el segundo trimestre del año, igual que en el mismo periodo de 2024, algo que contrasta con los incrementos registrados en casi todas las comunidades autónomas (solo baja en Asturias, un 1,5%) y con la subida experimentada en la media nacional (+2,7%).

En términos absolutos, el coste salarial de Cantabria es el quinto más bajo por comunidades autónomas, solo por delante del de Galicia (2.111,32 euros); Murcia (2.066,53 euros); Extremadura (1.968,3 euros); y Canarias (1.932,95 euros), el más bajo por comunidades autónomas. Además, está 294,17 euros por debajo de la media nacional.

Por su parte, de abril a junio, otros costes (no salariales) alcanzaron en Cantabria los 910,32 euros, lo que supone un incremento interanual del 20,6% en Cantabria, la mayor subida del país con mucha diferencia.

El incremento medio de estos costes en el conjunto nacional fue del 3,9%, hasta los 839,51 euros. En términos absolutos, estos costes en Cantabria son los cuartos más altos por comunidades autónomas, solo por detrás de lo que suponen en País Vasco (989,79 euros); Madrid (932,84), y Navarra (912,47).

Horas trabajadas

En el segundo trimestre del año, las horas pactadas por trabajador y mes fueron 150,7 en Cantabria, las horas efectivamente trabajadas 127,2 y las no trabajadas 24. Los empleados a tiempo completo tuvieron 167,6 horas pactadas, 140,7 horas efectivas y 27,2 horas no trabajadas.

Por su parte, los trabajadores a tiempo parcial tuvieron 89,4 horas pactadas, 78,1 horas efectivas y 12,3 horas no trabajadas.