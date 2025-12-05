El comité de Tycsa mantiene los nuevos paros de diciembre tras otro Orecla sin avenencia

Los trabajadores de Tycsa, integrados en el Grupo Celsa junto a otras fábricas cántabras como Global Steel Wire, mantienen los paros programados para este mes ... de diciembre después de concluir este viernes sin avenencia una nueva mediación en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (Orecla).

La huelga planteada tendrá lugar los días 12 de diciembre desde las 5.00 horas hasta las 6.00 horas del día siguiente; y el 18 de diciembre desde las 13.00 horas hasta las 6.00 horas de la jornada posterior.

De no producirse un arreglo en el Orecla, aunque por el momento no hay nuevas reuniones fijadas, estas protestas darían continuidad a las ya celebradas en octubre y justificadas desde los sindicatos por el «aumento de accidentes».

De hecho, desde el comité –UGT, CC OO y USO– sostienen que la situación apenas ha variado y que la «alta siniestralidad se mantiene», con un agravante en forma de un incremento de sanciones a los trabajadores desde la anterior huelga.

En paralelo, se ha notificado un descenso de la producción de 20.000 toneladas, lo que podría derivar en ajustes laborales.

En la primera jornada de huelga en octubre la Federación de Industria, Construcción y Agro (UGT-FICA) afirmó que las movilizaciones eran «una clara respuesta de la plantilla a un incremento incesante de los accidentes de trabajo por los reiterados incumplimientos del convenio de productividad y del convenio colectivo».

Tycsa está especializada en la producción de alambres y cordones de acero, unos materiales que han dado vida a proyectos relevantes en todo el mundo. Actualmente en su centro de trabajo de Santander, junto a la factoría de Global Steel Wire, están en plantilla cerca de 150 empleados, según las últimas informaciones aportadas por el comité.