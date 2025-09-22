El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un camarero atiende a unos clientes en una terraza del Barrio Pesquero, en Santander. Juanjo Santamaría

El 25% de los contratos firmados en verano en Cantabria duró menos de una semana

Un informe de UGT sobre la evolución de la campaña estival en la región arroja un incremento de la contratación del 3,6% hasta alcanzar los 52.772 documentos rubricados entre junio y agosto

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Lunes, 22 de septiembre 2025, 11:02

Con un verano de récord en Cantabria en cuanto a la creación de empleo, con la afiliación a la Seguridad Social en máximos históricos, ... llega el momento de volver a profundizar en la calidad de los puestos de trabajo que se generan en la campaña estival, empujada principalmente por las revoluciones de turismo y hostelería. De esa radiografía se extrae, una vez más, que la parcialidad y la temporalidad son las características dominantes. Como muestra, el 25% de los contratos suscritos durante la temporada veraniega en la región duró menos de siete días.

