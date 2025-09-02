Cantabria alcanza en agosto un nuevo récord de empleo empujada por el turismo
Las afiliaciones medias en la región llegan a las 244.160 personas, pero evidencian de nuevo las diferencias a la hora de contabilizar el paro registrado, que pese a todo sube en 185 ciudadanos
Santander
Martes, 2 de septiembre 2025, 18:55
Cantabria nunca tuvo tanto empleo en un mes de agosto. Esa es la conclusión principal de los datos de paro y afiliaciones conocidos este martes. ... La región cabalga a lomos del turismo para mantener sus máximos de cotizantes a la Seguridad con 235 nuevas altas. Pese a todo, el Servicio Cántabro de Empleo presenta 185 desempleados más, lo que confirma de nuevo las distorsiones a la hora de medir con exactitud la evolución del mercado laboral autonómico.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.