El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cantabria alcanza en agosto un nuevo récord de empleo empujada por el turismo

Pablo Bermúdez
El análisis

Cantabria alcanza en agosto un nuevo récord de empleo empujada por el turismo

Las afiliaciones medias en la región llegan a las 244.160 personas, pero evidencian de nuevo las diferencias a la hora de contabilizar el paro registrado, que pese a todo sube en 185 ciudadanos

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Martes, 2 de septiembre 2025, 18:55

Cantabria nunca tuvo tanto empleo en un mes de agosto. Esa es la conclusión principal de los datos de paro y afiliaciones conocidos este martes. ... La región cabalga a lomos del turismo para mantener sus máximos de cotizantes a la Seguridad con 235 nuevas altas. Pese a todo, el Servicio Cántabro de Empleo presenta 185 desempleados más, lo que confirma de nuevo las distorsiones a la hora de medir con exactitud la evolución del mercado laboral autonómico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así son Gustavo Puerta y Facu González, los fichajes del Racing
  2. 2

    Investigan un brote de gastroenteritis con 46 afectados tras una boda en Escalante
  3. 3

    Un conductor de 88 años triplica la tasa de alcohol, atraviesa una rotonda y choca contra un coche
  4. 4

    Carreras de motos en la azotea del parking de La Carmencita
  5. 5

    Transportes dará prioridad al tren entre Bilbao y Castro y estudiará si lo prolonga hasta Santander
  6. 6

    ¿Cuál es el plato más típico de la gastronomía cántabra?
  7. 7

    Un banco, una inmobiliaria y ahora una panadería en la galería comercial de Valdecilla
  8. 8 %uD83D%uDFE2 Esta es la plantilla del Racing para la temporada 2025-2026
  9. 9

    HostPapa elige Santander como sede en España tras cerrar con Ingram la compra de CloudBlue
  10. 10

    La llegada del AVE a Reinosa da un nuevo paso, pero el Ministerio sigue sin concretar fechas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Cantabria alcanza en agosto un nuevo récord de empleo empujada por el turismo