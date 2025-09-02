El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Una camarera atiende a los clientes de una terraza. DM

El fin de la temporada alta de verano trae una mordida de 185 empleos menos en Cantabria

La región sigue la tónica general del resto del país y ve aumentar su número de parados, que asciende a 27.156 personas, pero las afiliaciones también crecen y marcan un nuevo récord con 244.160 cotizantes

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santander

Martes, 2 de septiembre 2025, 09:58

El mercado laboral en España ha pegado un buen frenazo con el fin de la temporada alta del verano, al perder el pasado mes 199. ... 300 empleos respecto a julio, el peor dato para este mes desde 2019. Un incremento del paro que ha sido generalizado en el país, sólo cinco comunidades han mejorado sus datos y Cantabria no ha sido una de ellas. La región también ha visto cómo su número de desempleados aumentaba en 185 personas de un mes a otro (lo que representa un leve aumento del 0,69%) y eleva su cifra hasta los 27.156 parados. No obstante, el cómputo sigue estando muy por debajo de los registros de hace un año, cuando se contabilizaban en la comunidad 1.692 personas más buscando trabajo en las listas del Emcan y las afiliaciones a la Seguridad Social siguen aumentando al alcanzar un nuevo récord con 244.160 cotizantes (235 más respecto a julio, un 0,1%).

