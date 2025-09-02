El fin de la temporada alta de verano trae una mordida de 185 empleos menos en Cantabria

El mercado laboral en España ha pegado un buen frenazo con el fin de la temporada alta del verano, al perder el pasado mes 199. ... 300 empleos respecto a julio, el peor dato para este mes desde 2019. Un incremento del paro que ha sido generalizado en el país, sólo cinco comunidades han mejorado sus datos y Cantabria no ha sido una de ellas. La región también ha visto cómo su número de desempleados aumentaba en 185 personas de un mes a otro (lo que representa un leve aumento del 0,69%) y eleva su cifra hasta los 27.156 parados. No obstante, el cómputo sigue estando muy por debajo de los registros de hace un año, cuando se contabilizaban en la comunidad 1.692 personas más buscando trabajo en las listas del Emcan y las afiliaciones a la Seguridad Social siguen aumentando al alcanzar un nuevo récord con 244.160 cotizantes (235 más respecto a julio, un 0,1%).

De esta forma, la última actualización de la fotografía del empleo rompe en parte la buena tónica que encadenaba la región. Agosto representa el primer aumento de parados en Cantabria tras seis meses en los que las listas iban a menos. No obstante, ha sido un fin de fiesta mucho menos abrupto que el de la media nacional, ya que el país respecto al mes pasado ha incrementado sus listas un 0,91% y en términos interanuales un 5,66%, mientras que en la región el incremento ha sido, respectivamente, del 0,69% y un descenso anual del 5,87%.

En el octavo mes de 2025, el desempleo aumentó en todos los sectores en Cantabria, especialmente en el de servicios, con 145 nuevos desocupados (+0,72%), y solo se redujo entre el colectivo sin empleo anterior, pero ligeramente, con ocho personas más que encontraron un puesto de trabajo (-0,31%).

También subió el desempleo, aunque en menor medida, en la construcción, con 28 parados más (+1,6%); en la agricultura, con 10 más (+2,6%); y en la industria, también con 10 más (+0,5%).

Finalmente, en agosto se registraron 13.840 contratos en Cantabria, un 2,3% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 3.214 fueron indefinidos, cifra un 1,8% inferior a la del mismo mes de 2024 y los otros 10.626 contratos fueron temporales (un 3,6% más).

Del número total de contratos firmados el mes pasado, el 76,78% fueron temporales (frente a un 73,44% de julio) y un 23,22%, indefinidos (el mes precedente el porcentaje fue del 26,56%).

Las comunidades autónomas donde más creció el paro fueron Cataluña (7.942), Madrid (4.214) y País Vasco (4.178), mientras que Castilla-La Mancha Canarias y Navarra experimentaron retrocesos de 1.047, 873 y 150, respectivamente.