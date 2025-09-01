El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Camarero sirve un café. EFE

La covid-19 dejó desprotegido a uno de cada cuatro jóvenes trabajadores

El 50% de los empleos destruidos durante el confinamiento eran de menores de 35 años

José A. González

José A. González

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:07

La covid-19 dejó al desnudó la precariedad juvenil que hay en España. Durante los meses más duros de la pandemia, en el confinamiento obligado ... por la aparición del SARS-CoV2, se perdieron casi un millón de puestos de trabajo, según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE), de los cuales la mitad, es decir, medio millón, fueron de jóvenes menores de 35 años. Sin embargo, los mecanismos de protección estatal, como los expedientes de regulación de empleo (ERTE) o las prestaciones y subsidios por desempleo, los dejaron sin ayudas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «A los turistas les recomendaría Cantabria en general, porque esta tierra no es solo Santander»
  2. 2

    Urbanismo autoriza apartamentos turísticos en suelo rústico como si fueran casas unifamiliares
  3. 3

    Suances, el embalse de Alsa y Santander
  4. 4

    Polémica por las fiestas de quita y pon
  5. 5

    Avanza la llegada de la alta velocidad a la capital campurriana
  6. 6

    «Una autocaravana tiene que poder aparcar como cualquier otro vehículo»
  7. 7

    Último día. Cantabria de fiesta para despedir el verano
  8. 8

    Las Guerras Cántabras de Los Corrales vencen a la lluvia y el público se rinde al desfile final
  9. 9

    Probamos el simulador de Peña Cabarga: «Es tan real que da hasta vértigo»
  10. 10

    El Ministerio apoyará el proyecto de Castro para reabrir el túnel minero que conectaba a Vizcaya

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La covid-19 dejó desprotegido a uno de cada cuatro jóvenes trabajadores

La covid-19 dejó desprotegido a uno de cada cuatro jóvenes trabajadores