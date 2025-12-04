Díaz vuelve a apartar a la CEOE y negociará los permisos por fallecimiento solo con los sindicatos
Los empresarios acusan a Trabajo de no seguir un cauce adecuado y rechaza que deban asumir el coste de esta nueva medida
Madrid
Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:15
Nuevo choque del ministerio comandado por Yolanda Díaz y los empresarios en un fin de año que está llevando su relación a momentos de máxima ... tensión y cruce de acusaciones. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, aparta de nuevo a la CEOE de otra negociación en la mesa del diálogo social y seguirá debatiendo los nuevos permisos por fallecimiento y cuidados paliativos solo con los sindicatos.
Así lo anunció este jueves a última hora de la tarde la patronal en un comunicado enviado a los medios. « Lamentamos que no se haya seguido un cauce adecuado de negociación y que el Ministerio de Trabajo haya decidido poner fin a las consultas tripartitas para continuar la negociación en solitario con los sindicatos, como ya ha sucedido recientemente en la mesa en materia de prevención de riesgos laborales».
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
