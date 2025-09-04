El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Una funcionaria, rodeada de papeles. R. C.

El Estado perderá en la próxima década a la mitad de sus funcionarios ante la oleada de jubilaciones

Casi el 60% del personal de la administración tiene 50 años o más y apenas un 20% es menor de 40 años, lo que supondrá casi 90.000 bajas hasta 2035

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:10

La oleada de jubilaciones de funcionarios pone un brete al Estado, que afrontará a lo largo de esta próxima década la pérdida de la mitad ... de su plantilla, lo que puede provocar serios problemas de funcionamiento en los servicios que se prestan a la ciudadanía ante el déficit de experiencia y talento que sufrirá. Así lo advierte UGT en un comunicado enviado este jueves por su federación de servicios públicos, que reclama al Gobierno un plan estratégico plurianual para paliar esta sangría de bajas.

