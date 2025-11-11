El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. EP

El Gobierno se compromete a acortar plazos para la toma de posesión de nuevos funcionarios

Acuerda también con los sindicatos eliminar la tasa de reposición de forma progresiva y sustituirla por un mecanismo alternativo para contratar a nuevos empleados públicos

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Martes, 11 de noviembre 2025, 19:23

Después de meses de bloqueo, el Gobierno y los sindicatos dieron este martes un nuevo paso adelante en la negociación del nuevo marco plurianual de ... relaciones laborales que planteará una mejora de las condiciones laborales y salariales de los empleados públicos. Así, en la primera reunión dentro del calendario agendado la semana pasada, el Ministerio de Función Pública se comprometió ante CSIF, UGT y CC OO a agilizar y mejorar los procesos selectivos y acortar los plazos máximos entre la fecha en que se desarrolla una oposición hasta que el nuevo funcionario toma posesión de su nuevo puesto, según recoge el documento presentado en la mesa. Desde CSIF reclaman que en ningún caso este plazo pueda ser superior a un año, a semejanza de lo que ocurre con la educación (desde UGT extienden este margen hasta año y medio).

