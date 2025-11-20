El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Manifestación de funcionarios para exigir una subida salarial. Efe

El Gobierno eleva su oferta de subida salarial para los funcionarios al 11% en cuatro años

CSIF rechaza la propuesta y exige incrementar el 4% propuesto para 2025 y 2026 o amenaza con salir a la calle

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:33

Comenta

El Gobierno ha mejorado mínimamente la oferta de subida salarial para los más de 3,5 millones de funcionarios: un incremento del 11% a repartir ... en cuatro años, durante el periodo 2025 a 2028, es decir, un punto más que el 10% fijo que propuso ayer. El aumento para este 2025 (que se abonaría ya el año que viene y, por tanto, de forma retroactiva) y el próximo ejercicio se mantiene en un tope del 4%, puesto que el Ejecutivo sostiene que no puede superar el techo de gasto.

