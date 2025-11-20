El Gobierno eleva su oferta de subida salarial para los funcionarios al 11% en cuatro años

El Gobierno ha mejorado mínimamente la oferta de subida salarial para los más de 3,5 millones de funcionarios: un incremento del 11% a repartir ... en cuatro años, durante el periodo 2025 a 2028, es decir, un punto más que el 10% fijo que propuso ayer. El aumento para este 2025 (que se abonaría ya el año que viene y, por tanto, de forma retroactiva) y el próximo ejercicio se mantiene en un tope del 4%, puesto que el Ejecutivo sostiene que no puede superar el techo de gasto.

Esto es precisamente lo que menos les gusta a los sindicatos: este alza más moderada para estos dos primeros años que aboca a los empleados públicos a una nueva pérdida de poder adquisitivo, puesto que la inflación ya está en el 3,1% con datos hasta octubre y el que viene se estima que rondará el 2,4%, con lo que podrían perder cerca de punto y medio de capacidad de compra.

Así lo denunció este jueves CSIF tras la nueva reunión mantenida con el Ministerio de Función Pública, la organización que se mostró más beligerante con la nueva propuesta: «La oferta sigue siendo insuficiente porque condena a los empleados públicos a seguir perdiendo poder adquisitivo que se acumula a lo perdido desde los recortes de 2010», que cuantifica en cerca de un 20%. No obstante, valoraron el punto adicional ofrecido por el Ejecutivo y le emplazaron a «poner el acento» en la subida de 2025 y 2026 «por seguridad jurídica».

Más abiertos a alcanzar un acuerdo se mostraron UGT y CC OO, organizaciones que, de hecho, van a estudiar la oferta que el Ejecutivo califica de última y definitiva. Así, la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, reconoció que al sindicato le «podría valer» esta cifra del 11% y la analizarán en una reunión interna de su consejo convocada para hoy mismo.

9% de aumento en enero del 27

Araque hizo hincapié en que ese 11% terminaría siendo un 11,5% con los deslizamientos de actualización de tabla y lo que sí exigirán es que se cargue «el máximo posible de subida fija» en el año 2027, para tratar de suavizar la pérdida de poder adquisitivo generada por ese 4% de 2025 a 2026. En este sentido, la sindicalista recalcó que la propuesta del Gobierno implicaría un 5% de subida fija, sin variable de ningún tipo, en enero del año 2027, lo que supondría que, «en prácticamente 13 meses, los salarios de los empleados y empleadas públicas subirían un 9%».

En esta misma línea, el coordinador del Área Pública de CC OO, Lucho Palazzo, se mostró abierto a un acuerdo al entender que la oferta inicial se había mejorado en 2.000 millones de euros y, principalmente, porque ve el pacto final en su conjunto y, por tanto, no solo incluye la subida salarial, sino una serie de mejoras en materia de empleo y derechos de los empleados públicos, como agilizar las ofertas de empleo y jornadas laborales de 35 horas.

Pese a que la secretaria de Estado les aseguró «que no hay plan B» y les emplazó a dar una respuesta a los negociadores, desde CSIF no dan la batalla perdida y advierten que seguirán negociando por sacar otra mejora en la nueva reunión que se celebrará el próximo lunes, aunque también volvieron a amenazar con «salir a las calles» si no se aumenta ese 4% para los dos primeros años.