El nuevo Plan de Empleo de Cantabria destinará 100 millones a buscar trabajo a 16.000 parados mayores de 45 años

Gobierno y agentes sociales de Cantabria han puesto el foco en la empleabilidad del colectivo de trabajadores mayores de 45 años, un grupo dentro del ... mercado de trabajo que concentra al 60% de los parados en la región. Para ello, el Ejecutivo, la patronal CEOE y los sindicatos CC OO y UGT han acordado una estrategia para tres ejercicios con una dotación de 100 millones de euros.

La hoja de ruta gira en torno a un objetivo claro: la inserción en el mercado laboral de las más de 16.000 personas de más de 45 años desempleadas en Cantabria, pero también la mejora de la calidad del empleo para luchar contra la precariedad. El documento incluye 26 medidas, once de ellas nuevas, como la formación a medida de las empresas con un compromiso de contratación, el apoyo a la contratación de las personas mayores de 45 años afectadas por un ERE, programas de lanzaderas senior y un programa de orientación específico.

El consejero de Empleo, Eduardo Arasti, presentó este lunes la propuesta en rueda de prensa, junto a los secretarios generales de UGT y CC OO, Mariano Carmona y Rosa Mantecón, respectivamente; y el presidente de CEOE-Cepyme en Cantabria, Enrique Conde, que coincidieron en destacar que las medidas nacen del acuerdo y son fruto de meses de trabajo en el marco del diálogo social.

Según Arasti, a pesar de contar con una valiosa experiencia, estos trabajadores ven como se les cierran las puertas y tienen que enfrentarse a prejuicios sobre su edad y a la percepción de que son menos adaptables a los cambios de la era digital. Entre los objetivos del plan está precisamente ofrecerles una formación adaptada a las nuevas demandas, enfocada especialmente en las habilidades digitales y tecnológicas. Para hacer frente a la discriminación, se trabajará para concienciar a las empresas sobre los beneficios de incorporar a estas personas.

Dentro de las medidas de orientación, se pondrá en marcha un programa específico en las oficinas de empleo que les proporcionará atención y asesoramiento personalizado en su proceso de búsqueda de empleo. También habrá un programa de prospectores centrado en las personas senior, que se encargarán de detectar las necesidades de las empresas para poner en marcha acciones de formación y capacitación que respondan a esas necesidades.

Valoraciones

Para Enrique Conde, Cantabria no puede renunciar como comunidad al potencial de estos trabajadores. El empresario destacó que el plan reconoce el papel de las empresas como agentes para la inserción de los mayores de 45 años, tiene en cuenta sus necesidades y pone el acento en la formación digital.

A juicio de Rosa Mantecón, es posible avanzar hacia el pleno empleo en Cantabria pero hay que hacerlo «sin dejar a nadie atrás». Y los mayores de 45 años no están consiguiendo acceder al mercado laboral ni a una mejores condiciones laborales a pesar de la buena evolución del empleo en Cantabria, la comunidad con una menor tasa da paro de España, recordó.

Por su parte, Mariano Carmona apuntó que hay sectores como la industria, la salud o la dependencia, entre otros, que necesitan mano de obra y estas personas pueden aportar su experiencia, además de sus ganas de trabajar.