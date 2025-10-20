El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un trabajador municipal en Torrelavega. Luis Palomeque

El nuevo Plan de Empleo de Cantabria destinará 100 millones a buscar trabajo a 16.000 parados mayores de 45 años

El documento, acordado entre Gobierno, CEOE y los sindicatos CC OO y UGT, tiene una aplicación temporal de tres años

J. Lastra

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:33

Gobierno y agentes sociales de Cantabria han puesto el foco en la empleabilidad del colectivo de trabajadores mayores de 45 años, un grupo dentro del ... mercado de trabajo que concentra al 60% de los parados en la región. Para ello, el Ejecutivo, la patronal CEOE y los sindicatos CC OO y UGT han acordado una estrategia para tres ejercicios con una dotación de 100 millones de euros.

