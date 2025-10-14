El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Elma Saiz durante una sesión de control al Gobierno. Jaime García

El PSOE se queda solo en su propuesta para subir la cuota a los autónomos a partir de 2026

La propuesta de Elma Saiz provoca un nuevo enfrentamiento entre los socios de la coalición de Gobierno

José A. González

José A. González

Martes, 14 de octubre 2025, 16:33

Comenta

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha logrado poner de acuerdo a la mayoría del arco parlamentario en torno a su propuesta de ... subida de cotizaciones para los autónomos, aunque no en los términos que habría deseado la ministra Elma Saiz. «Error», «no merecen vivir estrangulados», «ni un solo voto». Así califican desde la derecha, la izquierda y los habituales socios del Gobierno el incremento, de entre 10 y 210 euros, para los trabajadores adscritos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) previsto para el próximo ejercicio.

