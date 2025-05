Pymetal y sindicatos se citan el lunes en el Orecla para evitar la huelga

El Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (Orecla) ha convocado a patronal y sindicatos del sector siderometalúrgico de Cantabria el lunes a las 11. ... 00 horas en pos de un último intento que permita evitar la huelga convocada por CC OO, UGT y USO ante el bloqueo del convenio. Los paros comenzarán el 3 y el 5 de junio y, en caso de persistir la falta de acuerdo, el conflicto adquirirá carácter permanente desde el día 9.

En cualquier caso, a día de hoy todo parece indicar que la movilización es inevitable, más si se tiene en cuenta el cruce de acusaciones entre Pymetal y las organizaciones sindicales. La parte empresarial reprobó el jueves la falta de flexibilidad de los representantes de los trabajadores y lamentó que, pese a sus intentos, no era posible avanzar en la negociación. Incluso sostuvo que no había rechazado un acuerdo de mínimos dado que este planteamiento no se produjo desde CC OO, UGT y USO.

Los sindicatos recriminaron ayer duramente la actitud de Pymetal, a la que acusaron de difundir «información sesgada, lo que es una «provocación a las personas trabajadoras del sector», lamentaron.

En un comunicado conjunto, las tres federaciones de Industria desmintieron a Pymetal y abundaron en que «la patronal reduce sus propuestas reunión tras reunión y difunde información sesgada para enfangar la negociación».

Las centrales sindicales incidieron en la «falta total de voluntad negociadora» de Pymetal, que con su interés por generar confusión «está provocando a los 22.000 trabajadores y trabajadoras del sector». Además, remarcaron que «la patronal miente cuando señala en su comunicado que su oferta sigue encima de la mesa, porque realmente la recorta en cada reunión de negociación».

Los sindicatos insistieron en que «es fundamental recuperar el poder adquisitivo perdido durante la vigencia del anterior convenio y mantener los derechos ya recogidos, además de consolidar aquellos que ya estaban acordados», por lo que emplazaron a la parte empresarial a «dejar de embarrar la situación y tratar de hostigar a los trabajadores y trabajadoras porque, en ese caso, el conflicto está asegurado».